魏嘏雋同框《艾蜜莉》天菜超養眼！許光漢現身義大利今夜看FENDI秀

記者鮑璿安／台北報導

2024春夏男裝周正式開跑，被譽為羊絨之王的義大利品牌Brunello Cucinelli也獻上2024春夏全新系列，一如既往的淡雅經典風貌悄悄圈粉男士，為慶祝此次發表，品牌更邀請《魷魚遊戲》男星魏嘏雋（魏河俊）、《艾蜜莉在巴黎》盧辛拉維斯考特（Lucien Laviscount）共襄盛舉，超養眼的星光點亮夜晚。同一時間，FENDI 品牌形象大使許光漢抵達義大利，看秀前首波帥照也出爐。

▲（右起）魏嘏雋 、Lucien Leon Laviscount 以及 Noah Beck 。（圖／品牌提供）







▲《魷魚遊戲》男星魏嘏雋穿著Brunello Cucinelli 西裝。（圖／品牌提供）

能夠集結魏嘏雋、Lucien Leon Laviscount的只有Brunello Cucinelli了，一行人穿著經典的正式排扣西裝，在品牌佛羅倫斯晚宴上留下合照，超高顏值同框，散發各自的時尚魅力。





▲Brunello Cucinelli 24春夏以中性自然色調渲染休閒紳士新裝。（圖／品牌提供）

Brunello Cucinelli的低調奢華走過四季仍不過時，本季渲染上波希米亞情懷，偏向大自然的粉紅、覆盆子色、綠松石色調融入襯衫以及Ｔ恤單品，賦予男士活潑情調。逐漸向運動休閒性質靠攏，略微加長的西裝夾克更具隨意感，外衣和風衣透過輕質和高性能的面料展現寬鬆流暢的線條；勻稱的灰色調花紋點綴在尖領襯衫上呼應春夏時節的輕快步伐。品牌每一季佔有重要位置的針織品，以棉紗、亞麻和桑蠶絲等天然纖維混合，三維立體花紋成為工藝上的一大看點。





▲許光漢身穿秋冬23系列 FENDI Shadow 圖騰新裝 。（圖／品牌提供）

FENDI 品牌形象大使許光漢抵達義大利，即將出席今15日中歐時間傍晚五點（台灣時間午夜12點）在義大利托斯卡尼 Capannuccia FENDI Factory 皮件工廠舉辦的春夏24男裝大秀。品牌也搶先公開他參加晚宴的帥照，身穿秋冬23系列 FENDI Shadow 圖騰新裝，搭配新款Baguette Trunk ，一舉一動皆展現帥氣迷人的風雅氣質。