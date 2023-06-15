fb ig video ETtoday search mobile

魏嘏雋同框《艾蜜莉》天菜超養眼！許光漢現身義大利今夜看FENDI秀

>

記者鮑璿安／台北報導

2024春夏男裝周正式開跑，被譽為羊絨之王的義大利品牌Brunello Cucinelli也獻上2024春夏全新系列，一如既往的淡雅經典風貌悄悄圈粉男士，為慶祝此次發表，品牌更邀請《魷魚遊戲》男星魏嘏雋（魏河俊）、《艾蜜莉在巴黎》盧辛拉維斯考特（Lucien Laviscount）共襄盛舉，超養眼的星光點亮夜晚。同一時間，FENDI 品牌形象大使許光漢抵達義大利，看秀前首波帥照也出爐。

▲▼Brunello Cucinelli 。（圖／品牌提供）

▲（右起）魏嘏雋 、Lucien Leon Laviscount 以及 Noah Beck 。（圖／品牌提供）

▲▼Brunello Cucinelli 。（圖／品牌提供）

▲《魷魚遊戲》男星魏嘏雋穿著Brunello Cucinelli 西裝。（圖／品牌提供）

能夠集結魏嘏雋、Lucien Leon Laviscount的只有Brunello Cucinelli了，一行人穿著經典的正式排扣西裝，在品牌佛羅倫斯晚宴上留下合照，超高顏值同框，散發各自的時尚魅力。

▲▼Brunello Cucinelli 。（圖／品牌提供）

▲▼Brunello Cucinelli 。（圖／品牌提供）

▲▼Brunello Cucinelli 。（圖／品牌提供）

▲Brunello Cucinelli 24春夏以中性自然色調渲染休閒紳士新裝。（圖／品牌提供）

Brunello Cucinelli的低調奢華走過四季仍不過時，本季渲染上波希米亞情懷，偏向大自然的粉紅、覆盆子色、綠松石色調融入襯衫以及Ｔ恤單品，賦予男士活潑情調。逐漸向運動休閒性質靠攏，略微加長的西裝夾克更具隨意感，外衣和風衣透過輕質和高性能的面料展現寬鬆流暢的線條；勻稱的灰色調花紋點綴在尖領襯衫上呼應春夏時節的輕快步伐。品牌每一季佔有重要位置的針織品，以棉紗、亞麻和桑蠶絲等天然纖維混合，三維立體花紋成為工藝上的一大看點。

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲許光漢身穿秋冬23系列 FENDI Shadow 圖騰新裝 。（圖／品牌提供）

FENDI 品牌形象大使許光漢抵達義大利，即將出席今15日中歐時間傍晚五點（台灣時間午夜12點）在義大利托斯卡尼 Capannuccia FENDI Factory 皮件工廠舉辦的春夏24男裝大秀。品牌也搶先公開他參加晚宴的帥照，身穿秋冬23系列 FENDI Shadow 圖騰新裝，搭配新款Baguette Trunk ，一舉一動皆展現帥氣迷人的風雅氣質。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

Brunello Cucinelli, 2024, 春夏

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

「報復心強」狠角色星座Top 3 ！第一名不能得罪，手段高明背後算帳

「報復心強」狠角色星座Top 3 ！第一名不能得罪，手段高明背後算帳

天生勞碌命星座Top 3 ！　第一名愛賺錢，責任感強到咬牙硬撐

天生勞碌命星座Top 3 ！　第一名愛賺錢，責任感強到咬牙硬撐

日本「海豹橡皮擦」超搞怪爆紅！　親手擦出圓滾滾身材萌翻

日本「海豹橡皮擦」超搞怪爆紅！　親手擦出圓滾滾身材萌翻

綿密泡沫好療癒！夏日潔顏新作集合，KOSE加大增量價格不變 全身黏膩大爆汗！夏季5款「涼感清潔」推薦，讓你通體舒暢 Angelababy又拿收藏出門！愛馬仕極限量「黑夜小房子」要價近500萬 守不住秘密星座Top 3 ！　第一名最容易往外說，等於昭告天下 餐桌開趴少不了質感器皿餐具　喬治傑生瑞典王子系列氣質完勝 ZARA折扣季今晚開跑最低4折！度假洋裝現省破千、時髦背心190元起 獨／唐吉訶德迴轉壽司來啦！　「鮮選壽司」台灣一號店進駐南港CITYLINK

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面