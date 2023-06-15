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全身黏膩大爆汗！夏季5款「涼感清潔」推薦，讓你通體舒暢

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記者曾怡嘉／綜合報導

酷熱的夏天又到來，每天都感覺頭皮發燙、身體、髮絲黏膩，更討厭的是臭油味飄散，香水也蓋不住！這時候挑選涼感清潔用品很重要，盤點從頭到身體用的降溫提案，一次介紹給你！

▲▼涼感清潔保養。（圖／品牌提供）

▲GATSBY 魔法激凍體用噴霧

添加大量的薄荷腦，加上水狀的劑型，能快速為肌膚帶來明顯的冰涼感，建議噴在耳後、頸部、腋下等容易累積熱氣的部位，可快速降低體感溫度，輕鬆度過酷熱的夏天。

▲▼涼感清潔保養。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 蘊活淨瑕頭皮調理液，100ml，1,650元。

配方調和了檸檬、柑橘、橙花及沁涼薄荷，香氣清新，一噴瞬涼。立即解放悶熱頭皮，恢復髮根清爽，喚醒頭皮及心情的充沛活力。

▲▼涼感清潔保養。（圖／品牌提供）

▲思波綺瞬亮涼感洗潤組，399 元。（思波綺瞬亮涼感洗髮乳490ml+思波綺瞬亮涼感潤髮乳490ml）

品牌每年夏天定番限量推出的瞬亮涼感洗潤組，有效去除阻塞在頭皮毛孔中的汗水與油脂，使頭皮不再油膩有異味，讓濕悶的夏天每日爽涼、煥然一新。

▲▼涼感清潔保養。（圖／品牌提供）

▲倫士度頭皮激涼去味洗髮精

專為40歲後熟男研發的倫士度去味洗沐系列，添加高洗淨成分與抗菌配方，不只清涼更好沖洗。今夏推出限量新品-頭皮激涼去味洗髮精，可有效洗淨頭皮與熟男味，冰涼成分更能快速解熱。

▲▼涼感清潔保養。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 草本淨涼深層潔髮霜（限量），150ml，1,200元。

洗髮前的專屬頭皮調理，注入普羅旺斯歐薄荷萃取有效沁涼紓壓、能淨化髒污吸附油污的活性碳，以及幫助吸附多餘皮脂的活膚鋅。蘊含雪松、薰衣草、尤加利、薄荷和葡萄柚5種草本精華油，幫助舒緩清潔頭皮。

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關鍵字：

夏季, 涼感, 清潔

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