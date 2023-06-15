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餐桌開趴少不了質感器皿餐具　喬治傑生瑞典王子系列氣質完勝

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▲▼ Georg Jensen,LC鍋 。（圖／公關照）

▲喬治傑生於餐桌上開派對，擺上BERNADOTTE系列酒水杯展現優雅品味。（圖／喬治傑生提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

一場戶外風格野餐派對，少不了可重複使用的質感器皿與餐具，丹麥品牌喬治傑生（Georg Jensen）展現北歐簡約美學與實用功能性的生活精品，即是在野餐或餐桌上開趴的品味之選，特別是致敬瑞典王子SIGVARD BERNADOTTE原創設計的BERNADOTTE系列，從餐具、白瓷、酒水杯到水壺均完整呈現，今夏更添奶油黃與青綠色保溫壺，時尚色調呼應夏日的活力氣氛。

▲▼ Georg Jensen,LC鍋 。（圖／公關照）

▲喬治傑生BERNADOTTE系列新款青草綠保溫壺1L，4,000元。

▲▼ Georg Jensen,LC鍋 。（圖／公關照）

▲喬治傑生BERNADOTTE系列奶油黃保溫壺1L，4,000元。

瑞典王子SIGVARD BERNADOTTE於1930年代開始與喬治傑生合作，深受裝飾藝術與實用功能主義影響，他將極簡的幾何形狀、對稱圖騰與雕塑感帶入設計之中，創作純銀生活器皿，2002年品牌改以不鏽鋼詮釋，圓潤飽滿壺身並飾以凹痕線條的保溫壺即為代表作，延伸出凹紋細節的玻璃材質酒杯與水杯、各式不鏽鋼材質餐具、白瓷餐盤與碗等，為餐桌擺設或野餐派對增添優氣息。

▲▼ Georg Jensen,LC鍋 。（圖／公關照）

▲喬治傑生BERNADOTTE系列白瓷茶壺3,600元，白瓷茶杯1,700元，白瓷製物淺盤1,900元，白瓷麵碗1,300元。

喜歡荷蘭米飛兔的粉絲則不能錯過與法國品牌LE CREUSET的最新聯名系列，一口氣推出貝殼粉、淡粉紅、蛋白霜三色的花形瓷盤，以及雙面不同圖案的馬克杯，米飛兔配上花朵圖案更顯浪漫，成為餐桌上最卡哇伊的風景；更令人驚喜的是招牌的山茶花鑄鐵鍋鍋蓋上，竟出現立體浮雕呈現的米飛兔臉部線條，可愛指數破表。
 

▲▼ Georg Jensen,LC鍋 。（圖／公關照）

▲LE CREUSET與米飛兔聯手推出卡哇伊餐瓷與馬克杯。（圖／翻攝lecreuset_tw IG）

▲▼ Georg Jensen,LC鍋 。（圖／公關照）

▲LE CREUSET山茶花鑄鐵鍋鍋蓋上，出現立體浮雕呈現的米飛兔臉部線條。（圖／翻攝lecreuset_tw IG）

▲▼ Georg Jensen,LC鍋 。（圖／公關照）

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關鍵字：

喬治傑生, Georg Jensen, LE CREUSET

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