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綿密泡沫好療癒！夏日潔顏新作集合，KOSE加大增量價格不變

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▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲夏日肌膚出油量高，更該做好清潔功夫。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

天氣悶熱，流汗機率大大增加，夏季肌膚頻傳警報！再怎麼懶得保養，「清潔」都是無法省略的步驟，隨著現在空氣環境的惡化，即便沒有上妝，毛孔也相當容易被灰塵髒污或是油脂所堵塞，想要擁有好肌膚，清潔絕對要擺在第一位。

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲KOSE 雪肌精淨透洗顏霜(SAVE THE BLUE增量版)，150g，850元。

配合雪肌精SAVE THE BLUE 15周年特別推出加大增量版，細緻綿密的泡沫，幫助深層清潔毛孔內的髒污。搭配雪肌精共通的薏仁發酵萃取液及牡丹皮萃取液，提供肌膚優異的保濕效果、導向澄淨透亮的膚質。

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲THREE 平衡花蜜洗顏皂霜，100g ，1,450元。

散發清新水潤香氛的洗顏皂霜，綿密的泡沫富含保濕成分，洗後肌膚水潤細滑。在每日的開始與尾聲， 以複方精油香氛重啟肌膚，幫你溫和的潔淨每一吋肌膚紋理及毛孔。

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲Kanebo DEW 玻尿酸綿密奶蓋皂，125g，900元。

香味、設計都以鮮奶油的為靈感發想，以綿柔潤稠的濃密玻尿酸泡沫中吸附髒污，洗出水潤光滑肌的美滴泡膜洗顏，享受幸福洗顏時光。

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲專科 超微米淨荳潔顏乳，100g，145元。

黃金比例的微米養肌泡泡，能輕柔帶走毛孔深層髒污，添加水楊酸與日本洋甘菊萃取等多種保濕成分，溫和舒緩痘痘粉刺。

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲Aesop 香芹籽潔面露，200ml，1,850元。

透明的潔面凝膠。能徹底的洗去肌膚表面髒汙，乳酸成分幫助溫和去角質，特別適合混和性及問題肌膚。

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關鍵字：

清潔, 臉部, 夏日

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