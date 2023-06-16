皮膚紅腫癢，到底是濕疹或乾癬？皮膚科醫師教3大詳細判斷法

▲皮膚科醫師提醒，皮膚出現問題別亂塗藥以免加重情況。（圖／翻攝pexels）

記者張毓容／綜合報導 圖／達志示意圖

台灣夏季高溫又潮濕，加上現代人生活壓力大、環境污染等因素，使得越來越多人的皮膚容易敏感和出現過敏反應，但許多人對於皮膚過敏反應不太了解，往往會忽視皮膚疾病的初期症狀，或是搞錯肌膚問題自行塗抹藥膏，導致皮膚疾病更加嚴重。彤顏診所皮膚科李柏諺醫師就提醒，像是常聽到的濕疹、皮癬、乾癬等3種皮膚疾病，都會出現紅、腫、癢的症狀，因此讓人容易混淆，他也進一步分享這3種常見的皮膚問題的特徵和好發部位，教你如何分辨。

1.濕疹



李醫師指出，濕疹顧名思義是「有滲液的皮疹」，是皮膚發炎性疾病最常見的臨床表現，像接觸性皮膚炎、異位性皮膚炎、脂漏性皮膚炎的診斷主要靠誘發因素和濕疹部位作為臨床區分標準。

＃部位特徵

接觸性皮膚炎分為過敏性和刺激性，前者特徵是接觸到含有香料或防腐劑等過敏原而發生皮膚紅癢現象，後者則是接觸到刺激性、腐蝕性或揮發性物質造成皮膚紅腫刺痛；好發部位以四肢為主、頭頸部居次。

而異位性皮膚炎好發於嬰幼兒，常見於關節彎曲處，如後頸部、手肘和膝蓋彎曲處，因發癢反覆搔抓造成皮膚流湯、潰爛和結痂；脂漏性皮膚炎則是分嬰兒型及成人型，嬰兒型會自行痊癒，成人型則會反覆發作，最常在頭皮以出油、發癢、頭皮屑為症狀，或在臉部的鼻翼兩側、眉毛周圍、耳朵、髮際線出現紅疹及黃白色鱗屑。

＃誘發因素

接觸性皮膚炎需考量症狀發生時間、接觸物質（如染髮劑、清潔劑、紫外線等）、防護措施（如防曬、護手霜、手套）等；異位性皮膚炎與遺傳基因（過敏型鼻炎及氣喘家族史）、長期免疫系統失調和環境因素（如過敏原、壓力、季節變化）相關；脂漏性皮膚炎則易發生於頭皮或臉部反覆出油，導致皮屑芽孢菌增生的情形。

2.皮癬



皮癬是表淺皮膚遭受皮癬菌（黴菌）感染的疾病，依感染部位的不同而有相對應的稱呼，例如足癬就是俗稱的香港腳（腳部），甲癬是灰趾甲（趾甲），還有頭癬（頭部）、股癬（鼠蹊或臀溝）、體癬（軀幹或四肢）等，感染途徑為接觸性傳染。

＃部位特徵

皮癬通常以圓形或橢圓形的紅色皮疹為特徵，邊緣呈稍微隆起脫屑，可能伴隨強烈搔癢感，好發於皮膚易潮濕處，如腋下、鼠蹊、臀溝、趾縫、腳底（腳汗或長時間穿鞋者），依感染部位而有不同命名。

＃誘發因素

受到氣候影響，台灣環境溫度和濕度高，適合皮癬菌（黴菌）生長於皮膚角質層或角質衍生物上（如毛髮或指甲），但也可能從貓、狗、兔子等寵物身上被傳染。

3.乾癬



乾癬又稱為牛皮癬、銀屑病，其實不是癬（黴菌感染），反而是免疫系統失調而誘發皮膚出現紅腫搔癢、脫皮掉屑等症狀，嚴重時甚至會出現全身紅皮症、掌蹠膿皰或合併關節炎，此疾病會反覆發作但不具傳染性。

＃部位特徵

以常見的慢性斑塊型乾癬為例，初期可能出現脫屑樣點狀紅疹，逐漸擴大後彼此相連，上面覆蓋一層白色鱗屑，輕輕刮除會宛如銀白雲母狀脫落，又稱「融蠟樣剝落」，病灶除屑後可見等距之小出血點現象（Auspitz sign）。全身任一部位都可能產生乾癬，好發在10歲至40歲之間。

＃誘發因素

免疫系統異常導致皮膚角質細胞過度生長和快速更新，細胞間連結不穩定，加上發炎物質及中性球浸潤，形成鱗屑和紅斑。乾癬也和遺傳基因相關，若父母親有一人罹患乾癬，其子女患有乾癬機率亦會比一般人高。

李醫師也提醒，上述3種皮膚問題屬於慢性疾病，即它們可能反覆發作，因此需要長期的管理和治療。若皮膚持續出現紅腫癢的情況，尤其是在特定部位，更加不能掉以輕心。雖然不是致命疾病，但卻影響外在，可能造成心理上的創傷，絕對不可以輕忽，早期診斷治療可以有效控制病情，減輕不適。