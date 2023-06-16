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寶璣軍用飛行錶帥氣登場　新機芯操作更便利

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▲▼ Breguet,Longines 。（圖／公關照）

▲寶璣Type XX 2067 計時腕錶民用款（左）578,000元，軍用款578,000元。（圖／寶璣提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶寶璣（Breguet）1950年代曾應法國空軍要求製作腕錶，開啟了Type XX系列飛行錶傳奇，今年迎來第4代，推出傳承當年軍錶的Type XX 2057 計時腕錶軍用款與Type XX 2067 計時腕錶民用款，分別搭載歷經4年研發的全新自動上鍊728型機芯和7281型機芯，擺輪游絲、擒縱輪與擒縱叉全部採用矽材質不易受磁場影響，動力儲存達60小時，兩款錶均為飛返計時碼錶，讓飛行員操作時更為便利。

▲▼ Breguet,Longines 。（圖／公關照）

▲寶璣Type XX 2067 計時腕錶民用款的15分鐘累積計時器位於3時位置，6 時位置為12小時盤，小秒盤則在9時位置。

寶璣Type XX 2057計時腕錶軍用款設計靈感源於1955 年至 1959 年間交付法國空軍的 1,100只腕錶，配備無鐫刻錢幣紋雙向旋轉錶圈，而黑色電鍍面盤裝飾薄荷綠色夜光塗層的阿拉伯數字時標與指針，30分鐘計時盤較小秒盤大，並增加日期窗；另一新作Type XX 2067計時腕錶民用款則受1950 至1960年代的民用款Type XX 腕錶啟發，特別是1957年問世的編號2988 腕錶，15分鐘累積計時器位於3時位置，6 時位置為12小時盤，小秒盤則在9時位置，時標語指針則塗覆象牙色夜光塗層。兩款飛行錶均配有小牛皮錶帶與黑色Nato 錶帶供替換。

▲▼ Breguet,Longines 。（圖／公關照）

▲浪琴表SPIRIT ZULU TIME先行者系列世界時區腕錶39毫米黑面鍊帶款（左起）102,500元，綠陶瓷圈皮帶款98,900元，藍面鍊帶款102,500元。（圖／浪琴表提供，以下同）

同屬Swatch集團的浪琴表（Longines）以飛行錶為靈感的SPIRIT ZULU TIME先行者系列世界時區腕錶，今年推出錶徑39毫米的尺寸，分別有啞光黑、噴砂無煙煤灰與藍色太陽紋3色不同面盤，搭配彩色陶瓷旋轉錶圈，最亮眼的組合為 18K黃金雙向旋轉錶圈和錶冠搭配可可棕色陶瓷加上鍍金GMT刻度錶圈，均搭載裝配矽游絲的浪琴表 獨家機芯L844.4，具絕佳的抗磁性。

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關鍵字：

Breguet, 寶璣, 浪琴表, Longines

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