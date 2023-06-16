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Pandora海藍串飾迎夏　寄居蟹、水母湊熱鬧

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▲▼Les Néréides,Pandora飾品 。（圖／公關照）

▲模特兒戴Pandora項鍊（上）串單個1,580元的人造蛋白石幻彩海藍串飾，藍色Murano琉璃蝴蝶吊飾2,480元。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

邁入夏季，接近海洋色調的藍色首飾登場，丹麥品牌Pandora推出一系列藍色調的蝴蝶、水母、寄居蟹等可愛造型串飾迎接盛夏來臨；若喜愛幸運符碼設計，很容易被象徵積極、光明和希望的太陽與月亮圖騰飾品吸引，焦點新作為
雙色可拆分日月吊墜，鍍14k金的陽吊飾上呈現太陽浮雕和鏤空光線，925銀陰吊飾則呈現藍色琺瑯環繞的新月圖案，靈感源自陰陽，展現平衡、和諧之意。

▲▼Les Néréides,Pandora飾品 。（圖／公關照）
▲Pandora夜光寄居蟹吊飾（左上順時針方向）2,080元，金屬藍色壁虎串飾1,280元，變色水母吊飾2,080元，琉璃海龜吊飾2,080元，人造蛋白石幻彩海藍串飾1,580元，琉璃蝴蝶吊飾2,480元。

卡哇伊且充滿生命力的新作，Pandora則主打藍色Murano琉璃蝴蝶吊飾，以及海洋主題的水母、夜光寄居蟹與海龜等串飾，靈動姿態讓人愛不釋手；此外，蜜蜂也加入豐富的串飾陣容，以鏤空翅膀的鍍14K模樣亮相，吊飾的環圈特別製成蜂巢造型展現巧思。


▲▼Les Néréides,Pandora飾品 。（圖／公關照）

▲Pandora（左起）璀璨月夜藍戒指2,080元，燦爛艷陽戒指2,880元，雙色可拆分日月吊墜2,480元。

▲▼Les Néréides,Pandora飾品 。（圖／公關照）
▲Pandora璀璨蜜蜂吊飾，3,280元。

繽紛花朵首飾也應景的設計，法國品牌Les Néréides將歐洲國家中被視為愛與希望的紫苑，以及代表希望的黃水仙化為迷人飾品，郭雪芙近日戴上暈染淡紫色的紫苑造型耳環搭配藍色飄逸洋裝，展露浪漫風格，而黃色水仙花飾品則搭配馬眼形切割水晶，為小花作品更添閃亮。

▲▼Les Néréides,Pandora飾品 。（圖／公關照）

▲郭雪芙佩戴Les Néréides淡紫色的紫苑花朵耳環，3,900元。（圖／翻攝aohsuehfu IG）

▲▼Les Néréides,Pandora飾品 。（圖／公關照）

▲模特兒戴Les Néréides水仙花卉戒指，4,200元。（圖／Les Néréides提供，以下同）

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關鍵字：

Pandora, Les Néréides

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