fb ig video ETtoday search mobile

龍貓、無臉男透明小包可愛登場　全部5款背出門超吸目光

>

記者陳美伶／綜合報導

日本郵局與吉卜力先前推出過的「龍貓手提袋」都大受歡迎，日本Ensky再次帶來相關周邊，一口氣推出5款超可愛的透明小包，有《龍貓》的大中小龍貓、《神隱少女》的無臉男與《霍爾的移動城堡》的卡西法，超級小廢包的外型搭人氣角色，背起來簡直不要太可愛。

小包沒有退燒，吉卜力聯名將小包的可愛度拉滿，把人氣角色通通變成透明小包，毛絨絨的外型搭配PVC材質，誰能抗拒，最討喜的細節就是龍貓們的肚子、無臉男與卡西法的嘴巴都透明化，放進日常小物後，塞滿看光光的的視覺更顯角色的個性，背帶可調節長度，也可以拆下當手拿包，大人小孩都適用。

《龍貓》大中小龍貓

▲龍貓小包 。（圖／翻攝自fashion-press）▲龍貓小包 。（圖／翻攝自fashion-press）

▲龍貓小包 。（圖／翻攝自fashion-press）▲龍貓小包 。（圖／翻攝自fashion-press）

▲龍貓小包 。（圖／翻攝自fashion-press）▲龍貓小包 。（圖／翻攝自fashion-press）

▲吉卜力透明小包。（圖／エンスカイ，下同）

《神隱少女》無臉男

▲龍貓小包 。（圖／翻攝自fashion-press）▲龍貓小包 。（圖／翻攝自fashion-press）

《霍爾的移動城堡》卡西法

▲龍貓小包 。（圖／翻攝自fashion-press）▲龍貓小包 。（圖／翻攝自fashion-press）

這系列6月16日於日本郵局搶先開賣大龍貓、小龍貓、無臉男三種，7月中旬才會在日本全國上市與Ensky shop線上商店販售，並能買到中龍貓與卡西法，大龍貓售價3,740日圓（約台幣814元）、中龍貓售價3,630日圓（約台幣789元）、小龍貓、無臉男、卡西法皆為3,520日圓（約台幣766元），近期有規劃去日本旅行的，不要錯過入手的機會。

▲《你想活出怎樣的人生》電影海報。（圖／翻攝自ghibli）

另外，宮崎駿新作電影《你想活出怎樣的人生》即將在7／14日本上映，台灣上映日則未定，從去年12月發佈一張電影海報後，截止目前都沒有任何宣傳與預告片釋出，近日，製作人鈴木敏夫接受《文藝春秋》採訪時便透露這樣的行銷方式其實是刻意的，此操作也引起網友兩極的看法，留言表示「只有宮崎駿導演才能做到的壯舉」、「有意思，突然好期待」、「我擔心不宣傳是為了防止人們提前發現這部作品很無聊」，如此獨特的手法，也讓許多人深感此部會是宮崎駿退休之作。

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

宮崎駿, 龍貓, 包包, 日本郵局, 雜貨, 神隱少女, 吉卜力

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

GU「618購物節」超狂優惠只有6天，最低100元起！CASETiFY限時8折

GU「618購物節」超狂優惠只有6天，最低100元起！CASETiFY限時8折

陳昊森不認緋聞坦言沒對象，最愛女生身上飄「花香」

陳昊森不認緋聞坦言沒對象，最愛女生身上飄「花香」

很容易錯失真愛的三大星座男！媽寶個性、疑神疑鬼都會導致愛人離去

很容易錯失真愛的三大星座男！媽寶個性、疑神疑鬼都會導致愛人離去

皮膚紅腫癢，到底是濕疹或乾癬？皮膚科醫師教3大詳細判斷法 安海瑟薇高級性感學起來　低胸小黑洋裝配閃亮小包迷死人 龍貓、無臉男透明小包可愛登場　全部5款背出門超吸目光 唐吉訶德宣佈「取消24小時營業」！忠孝新生店今天起半夜沒得逛了 FENDI春夏男裝秀許光漢同框柱延！時髦工裝崛起、咖啡提袋上班族都想要 Angelababy又拿收藏出門！愛馬仕極限量「黑夜小房子」要價近500萬 你最近要小心什麼事？超準心理測驗精闢解剖

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面