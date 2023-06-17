龍貓、無臉男透明小包可愛登場　全部5款背出門超吸目光

記者陳美伶／綜合報導

日本郵局與吉卜力先前推出過的「龍貓手提袋」都大受歡迎，日本Ensky再次帶來相關周邊，一口氣推出5款超可愛的透明小包，有《龍貓》的大中小龍貓、《神隱少女》的無臉男與《霍爾的移動城堡》的卡西法，超級小廢包的外型搭人氣角色，背起來簡直不要太可愛。

小包沒有退燒，吉卜力聯名將小包的可愛度拉滿，把人氣角色通通變成透明小包，毛絨絨的外型搭配PVC材質，誰能抗拒，最討喜的細節就是龍貓們的肚子、無臉男與卡西法的嘴巴都透明化，放進日常小物後，塞滿看光光的的視覺更顯角色的個性，背帶可調節長度，也可以拆下當手拿包，大人小孩都適用。

《龍貓》大中小龍貓

▲吉卜力透明小包。（圖／エンスカイ，下同）

《神隱少女》無臉男

《霍爾的移動城堡》卡西法

這系列6月16日於日本郵局搶先開賣大龍貓、小龍貓、無臉男三種，7月中旬才會在日本全國上市與Ensky shop線上商店販售，並能買到中龍貓與卡西法，大龍貓售價3,740日圓（約台幣814元）、中龍貓售價3,630日圓（約台幣789元）、小龍貓、無臉男、卡西法皆為3,520日圓（約台幣766元），近期有規劃去日本旅行的，不要錯過入手的機會。

▲《你想活出怎樣的人生》電影海報。（圖／翻攝自ghibli）



另外，宮崎駿新作電影《你想活出怎樣的人生》即將在7／14日本上映，台灣上映日則未定，從去年12月發佈一張電影海報後，截止目前都沒有任何宣傳與預告片釋出，近日，製作人鈴木敏夫接受《文藝春秋》採訪時便透露這樣的行銷方式其實是刻意的，此操作也引起網友兩極的看法，留言表示「只有宮崎駿導演才能做到的壯舉」、「有意思，突然好期待」、「我擔心不宣傳是為了防止人們提前發現這部作品很無聊」，如此獨特的手法，也讓許多人深感此部會是宮崎駿退休之作。

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）