包・開箱／孫芸芸加持Chloé春夏夯包Penelope！編織皮革、珠寶扣慵懶優雅

▲ Chloé 2023春夏時節誕生的Penelope 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／專題報導

有夯包製造機封號的Chloé 在2023春夏時節當然沒打算缺席，本季創意總監Gabriela Hearst帶來新成員Penelope，以法式慵懶的編織皮革融入極富標誌性的金屬硬幣扣飾，順勢擄獲了一票名人上身示範，以手拿包方式駕馭這顆Penelope才是最正確解法，代表大包時尚永不過時，跟上《ET FASHION》包開箱一起欣賞！

▲極富標誌性的金屬硬幣扣飾與編織皮革相互映襯 。（圖／品牌提供）

Penelope編織包款3種尺寸超好搭配

在2023春夏誕生的Penelope，是現任創意總監Gabriela Hearst的經典設計之一，最大特色為沿著接縫和前翻蓋邊緣的皮革編織細節，搭配靈感源自經典珠寶系列、 極富標誌性的金屬硬幣扣飾，強調休閒又浪漫的設計輪廓。

Penelope擁有極致慵懶的帥美態度，為提供多功能需求，帶來小型、中型和大型三種尺寸，亦提供不同顏色的皮革，渲染上品牌經典色調焦糖棕、牛奶咖啡色和白色。再加上近日傳出Gabriela Hearst即將卸任的消息，因此大大加深了包款的收藏價值，成為Gabriela在Chloé 3年任職期的倒數之作。

▲（依序）孫芸芸演繹焦糖棕小型Penelope包；李多熙、許路兒選擇牛奶咖啡色中型肩背手提兩用包 。（圖／品牌提供）

孫芸芸、李多熙、許路兒示範

Penelope要如何搭配才能散發女神氣息？孫芸芸以焦糖棕小型Penelope包，選擇春夏秀款的挖腰白色洋裝擺拍，色調輕盈自然。李多熙與許路兒則是示範牛奶咖啡色中型肩背手提兩用包，一抹淡雅的奶茶色調非常好駕馭，可仿效許路兒以輕便的手拿包方式演繹，增添休閒質感。





▲Chloé Penelope 牛奶咖啡色中型肩背手提兩用包 ； Penelope 桃花心木色中型翻蓋包 。（圖／品牌提供）



符合永續時尚的包款

在Gabriela領導下，品牌不僅成為首個獲得 B 型企業認證的歐洲精品，Penelope 包款系列符合 Chloé 對減少環境影響的堅定承諾，在 2023 春夏系列中，LW G 低環境衝擊皮革佔整體皮革供應的 90% 以上，成為永續時尚的最佳選擇。