fb ig video ETtoday search mobile

包・開箱／孫芸芸加持Chloé春夏夯包Penelope！編織皮革、珠寶扣慵懶優雅

>

▲▼ Chloé 。（圖／品牌提供）

▲ Chloé 2023春夏時節誕生的Penelope 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／專題報導

有夯包製造機封號的Chloé 在2023春夏時節當然沒打算缺席，本季創意總監Gabriela Hearst帶來新成員Penelope，以法式慵懶的編織皮革融入極富標誌性的金屬硬幣扣飾，順勢擄獲了一票名人上身示範，以手拿包方式駕馭這顆Penelope才是最正確解法，代表大包時尚永不過時，跟上《ET FASHION》包開箱一起欣賞！

▲▼ Chloé 。（圖／品牌提供）

▲▼ Chloé 。（圖／品牌提供）

▲極富標誌性的金屬硬幣扣飾與編織皮革相互映襯 。（圖／品牌提供）

Penelope編織包款3種尺寸超好搭配

在2023春夏誕生的Penelope，是現任創意總監Gabriela Hearst的經典設計之一，最大特色為沿著接縫和前翻蓋邊緣的皮革編織細節，搭配靈感源自經典珠寶系列、 極富標誌性的金屬硬幣扣飾，強調休閒又浪漫的設計輪廓。

Penelope擁有極致慵懶的帥美態度，為提供多功能需求，帶來小型、中型和大型三種尺寸，亦提供不同顏色的皮革，渲染上品牌經典色調焦糖棕、牛奶咖啡色和白色。再加上近日傳出Gabriela Hearst即將卸任的消息，因此大大加深了包款的收藏價值，成為Gabriela在Chloé 3年任職期的倒數之作。

▲▼ Chloé 。（圖／品牌提供）

▲▼ Chloé 。（圖／品牌提供）

▲▼ Chloé 。（圖／品牌提供）

▲（依序）孫芸芸演繹焦糖棕小型Penelope包；李多熙、許路兒選擇牛奶咖啡色中型肩背手提兩用包 。（圖／品牌提供）

孫芸芸、李多熙、許路兒示範

Penelope要如何搭配才能散發女神氣息？孫芸芸以焦糖棕小型Penelope包，選擇春夏秀款的挖腰白色洋裝擺拍，色調輕盈自然。李多熙與許路兒則是示範牛奶咖啡色中型肩背手提兩用包，一抹淡雅的奶茶色調非常好駕馭，可仿效許路兒以輕便的手拿包方式演繹，增添休閒質感。

▲▼ Chloé 。（圖／品牌提供）

▲▼ Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé Penelope 牛奶咖啡色中型肩背手提兩用包 ； Penelope 桃花心木色中型翻蓋包 。（圖／品牌提供）

符合永續時尚的包款

在Gabriela領導下，品牌不僅成為首個獲得 B 型企業認證的歐洲精品，Penelope 包款系列符合 Chloé 對減少環境影響的堅定承諾，在 2023 春夏系列中，LW G 低環境衝擊皮革佔整體皮革供應的 90% 以上，成為永續時尚的最佳選擇。

► 包・開箱／Bottega Veneta質感新作「Andiamo」！感受黃銅繩結與編織魅力

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

包開箱, Chloé, Penelope

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

超準！憑感覺挑「一件衣服」，秒測你在別人眼中的印象

超準！憑感覺挑「一件衣服」，秒測你在別人眼中的印象

星巴克6／19限時8小時「買一送一」　明起加碼連續2天第二杯半價

星巴克6／19限時8小時「買一送一」　明起加碼連續2天第二杯半價

Seventeen淨漢完美詮釋Saint Laurent春夏男裝！楊洋紅衣上身帥看Valentino

Seventeen淨漢完美詮釋Saint Laurent春夏男裝！楊洋紅衣上身帥看Valentino

夏日大熱單品這樣搭！林智妍短版針織衫超顯瘦、Jisoo削肩背心可甜可酷 《換乘2》李娜妍瘦身法曝！不節食鏟肉18kg　5招成功減成最美主播 星巴克6／19周一「加碼買一送一」！　今補班日也有「全飲品」第二杯半價 別讓髮量洩漏年齡！盤點「養髮液新作」，每天用超有感 張清芳、Cindy Chao好人緣募得近億元　慈善珠寶全數拍出助罕病童 營養師曝「8種抗氧化食物」讓你越吃越年輕！ 番茄醬竟也上榜 凱特布蘭琪穿舊衣照樣美　薄紗內搭變出新意

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面