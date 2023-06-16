Saint Laurent出手設計GP前衛錶　黑得徹底超酷

▲模特兒佩戴GP Casquette 2.0 Saint Laurent 01聯名錶。（圖／GP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶芝柏表（Girard-Perregaux）1976年發表造型大膽的Casquette石英錶，今日看來依然相當前衛，近日攜手Saint Laurent Rive Droite（聖羅蘭右岸），打造限量100只的Casquette 2.0（潮酷卡司 2.0）腕錶，Saint Laurent創意總監Anthony Vaccarello採用黑色陶瓷和黑色PVD 5級鈦金屬材質打造長形錶殼，配上LED顯示時間，並具計時功能以及顯示不同地區時間。





▲Saint Laurent創意總監Anthony Vaccarello 採用黑色陶瓷和黑色PVD 5級鈦金屬打造限量100只的GP Casquette 2.0 Saint Laurent 01聯名錶的錶背鐫刻雙品牌名。

Saint Laurent Rive Droite是網羅限量手袋、書籍、藝術精品的複合式空間，緣起自2017年位於巴黎Rue Saint-Honore街道上的知名潮店Colette結束營業，由Saint Laurent進駐在原址開設Saint Laurent Rive Droite店鋪，彰顯品牌DNA與生活品味，因此與GP聯名的酷黑色Casquette 2.0限量錶也在此銷售，持續引領潮流。





▲GP Casquette 2.0 Saint Laurent 01聯名錶。

經常跨界激盪出新火花的HUBLOT，今年邀美國前衛藝術家Daniel Arsham加入品牌大家庭，與村上隆、Richard Orlinski 、Maxime Plescia-Buchi 等，共同成為品牌藝術大使。雙方第一個合作是3月初於海拔2583公尺的瑞士策馬特施瓦爾茨湖旁，打造一座高達20公尺、名為Light & Time的雪中日晷限時地景裝置，以石英晶體形狀的方尖碑投射的陰影指示時間，而未來他是否著手設計HUBLOT腕錶，共同推出聯名款也備受錶迷期待。





▲HUBLOT品牌大使Daniel Arsham的日晷地景創作Light and Time。（圖／HUBLOT提供，以下同）





▲藝術家Daniel Arsham未來與HUBLOT是否會合作推出聯名錶款備受矚目。