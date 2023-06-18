懶婦實測／伊萊克斯800系列洗碗機　強化專區「油膩都清光」

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▲伊萊克斯極淨呵護800系列嵌入式洗碗機。（圖／記者蔡惠如攝）

文／Elisa

洗碗機無疑是目前討論度最高的家電之一，原因無他，就是洗碗這件事情很累人，下班回家已經很累了，有時真的會洗到很厭世，基於實用性與心靈性的考量，本次翻新家裡廚房，也一併加入洗碗機的規格，裝了之後覺得人生輕鬆不少。

來自瑞典的伊萊克斯是台灣家電市場的後起之秀，近年累積了不錯的評價，對外形象也營造得很有質感，大家要選擇洗碗機之前，會對知名度最高的幾個品牌先做功課，我本身在家電方面沒有品牌堅持，比較重視使用者的購後分享。

所以伊萊克斯我從洗脫烘洗衣機買起，雖然它評價偏少，可是正面度相當高，當時就是憑網路評價衝了，當時該品牌110V還沒進台灣市場，還特別牽220V電壓專線來安裝，使用心得就是很滿意，尤其是毛衣柔洗的功能，買了伊萊克斯之後，我的毛衣就沒有再送洗衣店清洗過。

近幾年伊萊克斯積極經營洗碗機市場，旗下從45公分到60公分，以及獨立式、半嵌式與全嵌式，許多價位帶一應俱全，決心很滿，其極淨呵護300系列的高CP值，在百貨通路還不時缺貨要等排隊，默默的就很搶手，本次實測的極淨呵護800系列洗碗機，除涵蓋300系列的功能外，還多了「加強專區」、「自動開門」等更多細部升級，既然買了要用很久，加點預算換來好幾年的舒心也不錯。

每個家庭的生活習慣都不一樣，建議買洗碗機要有的基本概念，就是要「實用」，個人首重清潔、其次是乾燥程度跟「夠不夠擺」，清潔是最基本的，而乾燥程度則是後續收尾要花的工夫，空間夠用也是使用關鍵，不夠放要一直分次洗，持續用下去會很阿雜。

▲機身底部的衛星環形噴水臂設計，用長型水柱搭配環形噴水，減少清潔死角。

先從清潔講起，相信各品牌清潔力都有一定程度，多數情況下，中式的料理方式還是會比西式油一點，800系列在下網籃特定區域有「SprayZone專區加強」，強調用更強大水壓清潔，效能比標準洗程高三倍，通常有醬燒黏鍋跟很油膩的氣炸鍋之類、此外白米也是黏性很強的，而且我使用非不沾鍋的電鍋煮飯，鍋子都會放在專區加強清潔。

▲下網籃有藍色區域的加強專區，較難清洗的鍋具或有焦痕的烤盤會放置在這裡。

實測清潔後，基本上只要是新的油漬、白米冷掉後的沾鍋、燒焦黏在鍋壁上的醬料之類，都可以洗得很乾淨，從不沾鍋具、不銹鋼鍋具、鑄鐵鍋、土鍋、烤盤都很ＯＫ，目前還沒遇到不能克服的。但長年累積的油漬或焦痕、連手刷都要很費力那種，就不強求（人力總要有點優勢），這我想所有品牌都一樣。

▲清洗前後對比，直接進洗碗機沒沖水，下方的櫻花盤底部是凹凸的，左上方是不鏽鋼湯碗，右上方則是不沾鍋。

▲當晚煮的米放涼已經變黏了，清洗完的效果也很好。

其他區域的清洗在使用一個月期間也沒什麼問題，清洗力道把小孩碗上的姓名貼都沖掉好幾次，玻璃、瓷器這類光滑表面的餐具，用手指搓一下還會有吱吱聲，有時甚至我忘了放洗碗劑，隔天也能獲得光亮的碗盤（不過官方仍是建議要放）。

▲一片油海的氣炸鍋前後清洗對照，記得確認自家氣炸鍋是否能進洗碗機機洗。

其次就是乾燥程度，頭幾次使用的時候我幾乎每個碗盤都要擦乾，問了之後才放了軟化鹽跟光潔劑去試，乾燥程度果然差了很多，800系列的光潔劑使用量，可透過面板調整，因為家中有小孩，我設定最低等級，清潔完沒有異味，也覺得可以接受，調整後通常下層網籃95％都是乾的，上層網籃的乾燥程度也有80到90%，最上層的餐具籃則有80%左右，不過在空氣濕度超過70%的下雨天，乾燥程度自然也就比較低一點。

▲使用光潔劑後乾燥程度確實有差別，800系列可以自行設定光潔劑的使用量。

▲添加光潔劑後，塑料類的容器（上）在邊緣處大約會殘留一點水分，瓷器（中）與陶器（下）的餐碗則較乾燥。

由於洗碗機的乾燥原理跟烘碗機不同，是透過餘熱搭配冷凝使碗盤乾燥，這樣的運作方式下，多半機種如果洗完沒有馬上開門，讓水氣隨熱空氣排出，可能會出現反潮、也就是溼氣黏在碗盤上的狀況。

▲晚上睡前開啟洗碗程序，800系列自動開門約10公分進行乾燥，早上直接收碗。

原本我對自動開門功能感覺還好，後來才發現它非常實用，因為這樣我就能慢慢收集一天使用的碗盤，在睡覺前開啟洗碗功能、等早上收碗就好，不需刻意提早安排洗程，等到它洗完再去開門睡覺，時間可以更自由的安排，等同只要按一個鍵，後續就不用再做什麼動作，只要等收碗即可。

順道一提我的臥房就在廚房隔壁，共用同一道牆，在洗碗機運作時，在廚房會聽到洗碗聲，若是開放式廚房可能客廳也會聽得到，不過臥房內幾乎不會聽到運作的聲音（但這要依房屋實際情況而定）。

最後就是夠不夠用的考量，很多洗碗機前輩跟我說，只要廚房空間允許「有多大就買多大」，我家中成員有3位，使用15人份的800系列洗碗機，本來還擔心會不會太大，用了之後發現完全不會，因為除了碗盤之外還有鍋啊。

煮一餐飯會有幾個鍋？白飯飯鍋、湯鍋、炒菜鍋基本三個起跳，說不定還有其他平底鍋、烤盤、氣炸鍋之類的，15人份之於3個使用者，其實不能說太大，800系列的可調式上碗籃設計，可上下移動5公分，能再層疊更多鍋具，若我今天洗高腳杯或長型杯，也能往下調整高度，相當實用。

▲一天正常的鍋量大慨是這樣，炒鍋、飯鍋、湯鍋，再加上中午吃的泡麵鍋。

另外，我必須特別提到800系列拉籃滑輪，即使上方堆滿鍋盤，拉籃都拉推得很順暢，在清理下方濾水裝置時也很方便。頂規900系列還有將下網籃上提25公分的功能，不用彎腰擺盤，我想就等我容易腰痠時再買吧。

功能方面800系列提供5個基本洗程，節能程度與時間長短各有不同，最快1個小時5分鐘就能完成清洗，另外「智能洗」可偵測內部碗盤多寡與髒污程度，調整水溫跟清洗時間，在選取智能洗模式下，無法使用附加功能，若不需要專區加強的情況下，一般使用我都直接用智能洗，讓它根據碗盤多寡來判斷清洗。

其他實用的貼心設計，還有餐具抽屜的刀具架，在拉出架子的時候仍可穩穩固定刀具，以及清洗高腳杯時，有專屬固定杯架的橡膠，減少不必要的擔憂。很多細部的設計都是有實用性的，沒有什麼多餘用不到的噱頭，我想這也是北歐風格吧。

總結我覺得如果家中空間允許，洗碗機會是最實用的廚房家電之一，只是在購買前，要考量家庭中的生活型態，去選出最適合的產品，建議先找出自己需求，以先滿足最在意的功能為前提，再從預算範圍中找到自己想要的款式。伊萊克斯極淨呵護800系列對於常在家自煮、有很多鍋盤，或是家中有小孩，總有很多零碎東西要洗，以及喜歡一鍵到底、不想學習操作的使用者都很適合。

歐洲家電在台討論度越來越高，義大利品牌Smeg近期也導入大型嵌入式美學家電，以復古流線造型、圓潤線條與可愛色調的設計，養出不少死忠愛用者，在台包括經典冰箱、咖啡機、烤吐司機等都持續熱賣，今年還推出全新「智慧加熱感應爐」，其設計以簡潔美學與小家電走出不同風格。

Smeg感應爐以黑色、簡約俐落的造型，採用玻璃面板設計，呈現出沉靜優雅的氛圍，正式宣告進入台灣廚具市場，傳統感應爐的加熱段數大多為9至10段，Smeg感應爐提供三區加熱爐面，有14段火力調節，強調精準控溫、可集中導熱加快烹調過程 ;，讓使用者能夠更精細準確地調控加熱段數，針對不同⻝材烹煮時，可以有更細微的微調。另Smeg在台也有推出13人份全嵌式洗碗機，提供不同材質如玻璃、瓷器、烤盤等的對應洗程。