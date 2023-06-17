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邵雨薇拍戲累靠買包犒賞自己！自曝「包色狂人」喜歡就全部帶走

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▲▼ 邵雨薇拍戲累靠買包犒賞自己 。（圖／品牌提供）

▲邵雨薇出席品牌預覽活動，自曝遇到喜歡的東西時會變「包色狂人」。

記者張毓容／台北報導　 圖／品牌提供

法國精品品牌LONGCHAMP 2023秋冬系列以「賽馬日」為靈感回溯品牌根源，16日舉辦秋冬新品預覽更請來戲劇女神邵雨薇到場，她現場連換兩套服裝大秀時尚魅力之餘，也趁機「逛店」起來，直呼不少單品都很喜歡，更自曝是「包色狂人」，遇到真的喜歡的單品，不想花時間糾結選色，只要價格OK就會全部打包帶走。

▲▼ 邵雨薇拍戲累靠買包犒賞自己 。（圖／品牌提供）

近日忙碌於新戲拍攝的邵雨薇，抽空現身LONGCHAMP 2023秋冬系列預覽會，她首先穿著以騎士夾克為靈感的鮮豔運動外套，搭配女人味的黑色褶襯洋裝，更揹上全新包款Smile系列的粉色斜背袋，讓整體造型休閒率性中又帶點甜美感；接著換上黑白棋盤格紋長裙，搭配草綠色羊毛背心，手提Epure系列鈷藍色迷你水桶包登場，水桶包上還掛上可愛的白色茸毛耳罩，為造型更增添一絲俏皮感。

會後訪問她透露有時候工作拍戲很累，也會買包包犒賞自己，雖然忙碌拍戲時幾乎沒空背包包出門，但即使只是背包包出門拍戲，在更衣間或梳化間被看到的人稱讚，她就會覺得很高興，「我覺得拎包出去是一種心情！」她更自曝自己是「包色狂人」，如果遇到真的很喜歡的東西，價格覺得OK、合理的話，會直接全部打包，就不用花時間糾結要選哪個顏色。

她現場也「看上」了不少單品，像是第一套造型搭配的Smile包款她就非常喜歡，很適合出去旅遊時背，不僅設計好看、顏色很豐富，在穿搭很能加分，加上能背在前面，她認為在旅遊時比較安全也更方便。她也笑說，Smile包款就很適合包色，不僅很好搭配，也有很多顏色。

▲▼ 邵雨薇拍戲累靠買包犒賞自己 。（圖／品牌提供）

LONGCHAMP 2023秋冬系列「AT THE RACES」回溯品牌根源，以賽馬日為靈感背景，將馬術世界的各種細節融入到服裝和包款設計中，運用大量暖色調，像是梅子紅、玉米黃、紅木色或迷彩印花，完美襯托羊羔毛外套、飛行夾克、羊毛背心和色塊拼接設計的防寒外套等帶有運動風格的時尚單品。

▲▼ 邵雨薇拍戲累靠買包犒賞自己 。（圖／品牌提供）

▲▼ 邵雨薇拍戲累靠買包犒賞自己 。（圖／品牌提供）

眾所矚目的包款也同樣精彩，像是上一季超受歡迎的Epure水桶包就推出迷你款式，除了大膽的鈷藍和草綠色，還有受障礙欄和賽馬旗啟發的格紋及條紋款；經典Roseau系列也推出全新半月型包款，有著麂皮和小牛皮材質，簡約輪廓搭配深沉而中性的煤炭灰或紅木色，就是一款百搭的「腋下包」；而最不能錯過的就是擄獲邵雨薇的全新系列包款Smile，銀色鏈條裝飾搭配圓弧形小牛皮包型就像是微笑般的造型，俐落有型又好搭。

▲▼郭雪芙出席寶格麗活動 。（圖／公關照）

▲郭雪芙自稱「包包富翁」，對寶格麗秋冬新包愛不釋手。（圖／寶格麗提供，以下同）

而先前寶格麗（BVLGARI）發表2023秋冬配件系列，請到女星郭雪芙搶先鑑賞，美包當前讓她陷入選擇困難，不斷掙扎究竟要先選包型還是先選顏色，全新包型Serpenti Baia鮮豔祖母綠色小牛皮肩背包、小巧的Serpentine Vertical Tote閃亮銀色小牛皮托特包都令她心動，問及是否會為買包瘋狂？她表現務實的一面說：「包色嗎？還是要先看價錢啦！」

▲▼郭雪芙出席寶格麗活動 。（圖／公關照）

▲郭雪芙相中寶格麗Serpenti Baia鮮豔祖母綠色小牛皮肩背包。

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關鍵字：

邵雨薇, LONGCHAMP, 秋冬系列, 包包, 賽馬

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