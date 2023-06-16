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FENDI春夏男裝秀許光漢同框柱延！時髦工裝崛起、咖啡提袋上班族都想要

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記者鮑璿安／台北報導

2024春夏男裝的重頭戲之一，FENDI這回選擇跳脫家鄉米蘭，來到義大利佛羅倫斯郊外 Capannuccia 新落成的 FENDI Factory 皮件工廠辦秀，不難想像皮件工藝成為本次重點所在，模特兒手拿FENDI Logo咖啡提袋，融入皮尺、圍裙的工作裝激發出嶄新的男裝模式。星光也很有看點，品牌形象大使許光漢更與韓團THE BOYZ成員柱延同框，形成高顏值畫面。

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲品牌形象大使許光漢（左）與韓團THE BOYZ成員柱延同框 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 2024春夏男裝系列挑戰工作服極限 。（圖／品牌提供）

精品工坊中的工匠往往擔任幕後工作者角色，FENDI 2024春夏男裝系列運用精緻成熟的製衣工藝來頌揚「企業工匠」的原型，打造出優雅新穎的工裝元素。工作服在本季佔有重要地位，腰帶加上了棉質和皮革製成的貼袋，可放置皮件製作工具；圍裙轉化為繞頸領襯衫，削肩設計不再是女性獨享，鬆垮垮的領帶使男性得到喘息空間，搭配量身裁製的褲子，都市風貌立刻顯現。配合春夏時節，手感乾爽的機織紙織物、精緻的「圖案印花」亞麻布及未漂白的棉布，呈現與大自然的親密感受。

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲天馬行空的配飾包款豐富日常。（圖／品牌提供）

Silvia Venturini Fendi筆下創作總是打破男性框架，本次大秀也可看作是上班族通勤路上中的縮影，模特兒手拿套入FF Logo杯套的咖啡、文件夾甚至是快遞盒造型包款，也誕生了柔軟的編織籃子和打結緹花「午餐」包，以植物染色紡織品、壓紋皮革「鱗片」和錯視圖案印花的新款 Baguette 和 Peekaboo 包，組成本季配飾的吸睛亮點。

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲工匠所使用的工具放上包款。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲Waranshi和紙打造Peekaboo 。（圖／品牌提供）

本季還透過FENDI KENGO KUMA 項目形成跨界文化交流，將隈研吾的建築原則用於 Peekaboo、Baguette Soft Trunk 包款和 FENDI Flow 運動鞋上，採用傳統Waranshi和紙、編織竹子製造。

▲▼dunhill 。（圖／品牌提供）

▲▼dunhill 。（圖／品牌提供）

▲dunhill 2024春夏系列是dunhill工作坊系列的最終章 。（圖／品牌提供）

同時，dunhill 2024春夏系列是dunhill工作坊系列的最終章，一如既往將英倫風結合奢華質感，經典款Car Coat以雙面穿形式呈現，採用海軍藍小狗牙紋精梳羊毛製成；經典海軍藍西裝改以雙排扣、細緻針織、麂皮和Barathea晚禮服4種版本全新詮釋，以精緻手法貫穿了高級訂製工藝。

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關鍵字：

FENDI, 春夏, 男裝秀, 許光漢, 柱延

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