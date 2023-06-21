邊睡邊瘦！專家教提升「睡眠時燃脂效率」6方法：戴眼罩也有用

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你知道睡覺時也能幫助減脂瘦身嗎？人體睡眠時會大量分泌生長激素，生長激素對增肌減脂來說是很重要的荷爾蒙，可幫助燃脂、肌肉合成，間接提高代謝。NASM認證運動營養專家肯尼就分享做好以下6件事，有助於生長激素分泌，幫助提高睡眠時的燃脂效率，讓你邊睡邊瘦。



1.提高睡眠品質

睡覺時盡可能讓燈光暗一點，也可以戴眼罩，因為黑暗可以刺激褪黑激素分泌，而褪黑激素不僅可以幫助入睡，同時也能刺激生長激素分泌。

另外，也可以把室溫稍微調低一點，有研究發現，當室溫在18～20度左右，可以讓人更快進入深層睡眠，提高睡眠品質。

2.間歇性斷食

有研究發現，間歇性斷食也能提高生長激素，讓晚上睡眠時身體修復和燃脂效率更好。

3.高強度的全身性運動

國外曾有整合分析中提到，做HIIT高強度間歇性訓練可幫助提高睡眠品質和燃脂效率，想讓晚上睡覺時燃脂效率更高，白天時可以做一些高強度的全身性運動。

4.睡覺前盡量別吃東西

睡覺前不要吃太多的東西和喝太多水，睡前飲食不僅會打斷斷食，也會提高血糖和胰島素，不利於晚上燃脂；而睡前喝太多水，也會容易讓你半夜起夜上廁所，打斷睡眠，影響睡眠質量。

5.低碳水飲食

低碳飲食可以幫助穩定血糖和胰島素，而在夜間維持較低的胰島素數值，是在睡眠時能更好燃燒脂肪的關鍵，能加速脂肪分解。

6.補充合適的營養素

適時補充像是菸鹼酸（維生素B3）、精胺酸、鋅、鎂、維生素D3等營養素，也有助於促進生長激素分泌或提升睡眠品質，幫助晚上睡眠時修復身體和加速燃脂的效率。

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