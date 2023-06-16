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安海瑟薇高級性感學起來　低胸小黑洋裝配閃亮小包迷死人

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▲▼安海瑟薇與JISOO包包 。（圖／公關照）

▲寶格麗代言人安海瑟薇以黑色洋裝搭配SERPENTI FOREVER水晶星塵銀色麂皮肩背包，124,500元。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

40歲好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）生了2個寶貝兒子後，依然時尚有型，每回出席公開活動總是鎂光燈焦點，她近日為代言品牌寶格麗（BVLGARI）拍攝2023秋冬以KALEIDOSCOPIA奇幻萬花筒為主題的配件系列形象照，一連換上中性褲裝、瀟灑風衣、經典黑洋裝等多套造型搭配最新包款，每個裝扮都時髦吸睛，特別是套上低胸迷你裙的小黑洋裝，配上SERPENTI FOREVER水晶星塵銀色麂皮肩背包，遊走在正式與夜生活之間的穿搭完美示範「高級性感」。

▲▼安海瑟薇與JISOO包包 。（圖／公關照）

▲身穿中性褲裝的安海瑟薇，搭配寶格麗SERPENTI FOREVER EAST-WEST桃紅碧璽色小牛皮肩背包非常搶眼，79,400元。

▲▼安海瑟薇與JISOO包包 。（圖／公關照）

▲安海瑟薇穿白色風衣搭寶格麗SERPENTINE TOP HANDLE黑色小牛皮手提包，129,900元。

換上暗色調且較厚重的俐落褲裝，安海瑟薇選擇配寶格麗SERPENTI BAIA鮮豔祖母綠色小牛皮肩背包或SERPENTI FOREVER EAST-WEST桃紅碧璽色小牛皮肩背包，亮色系的包款立刻點亮整體造型；而身穿白色風衣則拎著SERPENTINE TOP HANDLE黑色小牛皮手提包，金色黃銅蛇身手把靈感來自 1960年代的Serpenti Heritage項鍊，附皮革肩背帶可隨心轉換背法。

▲▼安海瑟薇與JISOO包包 。（圖／公關照）

▲Dior全球時尚與美妝品牌大使JISOO拎著明星包款Lady 95.22。（圖／Dior提供，以下同）

▲▼安海瑟薇與JISOO包包 。（圖／公關照）

▲Dior Lady 95.22包附長背帶，可肩背亦可手拎。

今日包款設計講求多用途，Dior重塑經典Lady Dior輪廓線條的Lady 95.22包款便是一例，包身以全新設計的大型籐格紋圖案（macrocannage）裝飾，採用結合金屬與皮革的手柄並綴以「D. I. O. R」金屬吊飾，附有背帶可從手提轉為側背，共有小型、中型和特大型3種尺寸、黑或白2色可供選擇，已成為BLACKPINK成員、Dior全球時尚與美妝品牌大使JISOO近日最愛用的包款。

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關鍵字：

BVLGARI, 寶格麗, 安海瑟薇, JISOO, Dior

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