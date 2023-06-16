陳昊森不認緋聞坦言沒對象，最愛女生身上飄「花香」

▲陳昊森今出席台灣首家迪奧時尚美妝旗艦店活動。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝，以下同）

記者曾怡嘉／高雄報導

迪奧台灣第一家時尚美妝旗艦店，落腳高雄漢神巨蛋，品牌好友陳昊森蒞臨現場，搶先體驗保養彩妝、高訂香氛、輕奢時尚一站式體驗，他分享自己私下就是香氛控，最近更是愛上的迪奧的陽光假期香氛，也很建議大家可以使用J'dore身體系列，打造自然的體香，邀請大家可以來這邊親自體驗，不管自用或送禮，一站就搞定。

▲時尚美妝旗艦店提供給消費者一站式服務，連飾品都可以買的到。

對香水很有心得的他，也大方分享近期喜愛的香氛，就是迪奧才上市的「陽光假期香氛」，以五月玫瑰交織無花果，十足夏日的氣息，讓他聯想到上次去台東工作旅遊的度假感，此外他也很推薦香氛世家系列-蔚藍限量香氛三件組》，一次收入晨光古龍香氛、伊甸岩度假香氛、晚夏茉莉香氛三款度假感香氛，十分推薦給男女朋友一起珍藏。

▲陳昊森手持蔚藍限量香氛三件組。

被問到是否會和另一半共用香氛？他則妙回：「不會，因為會覺得有一點怪怪的，兩個人味道一樣，感覺好像他長在我身上（笑），自己偏好另一半使用花香調的香水，或是用香氛身體乳也行，因為身體上的溫度會讓香氣展現不一樣的層次，這樣自然的香味就很吸引人。」

採訪當下他聲稱自己沒有送禮對象，但也坦言獅子座的他，如果喜歡一個人是很衝動直接的，是朋友還是情人的模糊地帶不會太久，但像是一般朋友的出遊、吃飯也不一定就是喜歡，這是屬於獅子座的交友熱情，以上回答也間接否定了近來的緋聞。