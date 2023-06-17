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GU「618購物節」超狂優惠只有6天，最低100元起！CASETiFY限時8折

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記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供

眾所期待的「618購物節」即將到來，繼前兩天ZARA折扣季搶先開跑後，日系流行服飾品牌GU也宣布於6月16日至6月21日連續6天推出夏日優惠活動，精選豐富夏季男、女裝祭出超值優惠，單品最低只要百元就能入手，且不論實體店舖或網路商店都有好康活動；另外，高人氣3Ｃ配件 CASETiFY也跟上618優惠潮，推出一連十天最低8折的優惠，想換個新手機殼、智慧手錶錶帶的人快買起來。

▲▼GU,CASETiFY 618優惠活動 。（圖／品牌提供）

▲DRY開領襯衫，優惠價NT$690。

「GU 618購物節」即日起開跑，超值優惠活動限時6天、至6月21日止，而且不論網路商店或實體店舖都有好康。其中多款夏日必備單品像是「女裝bra-feel 2WAY短版細肩帶背心」、「女裝垂墜立領襯衫」，以及「男裝休閒風T恤」都推出超值優惠價，指定款男裝內褲更只要100元即可輕鬆入手！

▲▼GU,CASETiFY 618優惠活動 。（圖／品牌提供）

▲▼GU,CASETiFY 618優惠活動 。（圖／品牌提供）

▲女裝多WAY連身裙，優惠價NT$790；女裝立領襯衫連身裙，優惠價NT$590。

除了男女適穿的「DRY開領襯衫」祭出690元的超值優惠（原價790元），多款裙裝也推出甜甜優惠價，像是一件至少可創造3種以上穿搭風格的超人氣單品「女裝多WAY連身裙」推出優惠價790元（原價990元）；「女裝立領襯衫連身裙」更祭出590元的親民價格（原價$790元），且有多種顏色可選擇，不僅可單穿也可當罩衫使用，打造豐富的穿衣變化層次。

▲▼GU,CASETiFY 618優惠活動 。（圖／品牌提供）

▲指定款男裝休閒及膝短褲，優惠價NT$390；女裝工作輕便褲，優惠價NT$690。

除了上衣、連身款式，多款褲裝包含「女裝休閒輕便短褲」、指定款「男裝休閒及膝短褲」及今年最流行的工裝風人氣單品「女裝工作輕便褲」等優惠價都直接現折百元。

▲▼GU,CASETiFY 618優惠活動 。（圖／品牌提供）

▲網路商店消費滿額即可以優惠價NT$390，加購人氣包款。

網路商店也有超多好康活動，包含消費滿618元，加購「雲朵單肩包」、「輕便肩背小包」、「編織托特包」等人氣包款現折200元：選擇LINE Pay付款滿額可享2%～最高8%的LINE POINTS回饋。

▲▼GU,CASETiFY 618優惠活動 。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY推出一連十天最低8折優惠。

除了GU，國際知名時尚配件品牌 CASETiFY也參戰618購物節，即日起至6月25日一連十天推出優惠活動，包含各式人氣手機殼款式、熱門手機背帶套組以及Apple Watch保護殼與錶帶等電子生活配件都有優惠。凡於CASETiFY台灣官方網站、CASETiFY STUDiO台北信義A11與台中中友百貨門市，購買指定商品（部分商品不適用），即享一件9折、兩件或以上最低8折優惠。

▲▼GU,CASETiFY 618優惠活動 。（圖／品牌提供）

▲▼GU,CASETiFY 618優惠活動 。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY有多款Apple Watch錶帶，最新推出的彈性錶帶三星Galaxy系列手錶也能用。

其中，越來越普及的智慧型手錶，可以自由更換錶帶，展現自我個性，而CASETiFY 最新推出的彈性錶帶，來自回收舊手機殼的永續物料Re/CASETiFYTM顆粒製成，具有柔軟彈性的膚觸外，更有防水抗汗的特性，同步支援Apple Watch與大部分三星Galaxy系列手錶，還提供客製化與多元風格的印花設計，搭配各式手機殼、Apple Watch保護殼一起入手，還能享最低 8 折優惠。

►ZARA折扣季今晚開跑最低4折！度假洋裝現省破千、時髦背心190元起

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關鍵字：

618, 年中購物節, 快時尚, 特價, 優惠, GU, CASETiFY

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