星巴克6／19周一「加碼買一送一」！　今補班日也有「全飲品」第二杯半價

▲星巴克選在本月「Monday Blue」最高漲的一天推買一送一。（圖／翻攝星巴克粉絲專頁）

記者蔡惠如／綜合報導

連續上班六天、讓心情有點Blue的補班日，咖啡業者也推出最多買一送一優惠，星巴克今（6／17）推相同飲品第二杯半價，特別的是其優惠囊括全飲品品項，而且景點門市均可參加此優惠活動；丹堤咖啡也推出外帶全系列飲品大杯以上買一送一，路易莎上午11點前飲品第二杯半價。

今補班日許多公司哀鴻遍野，星巴克卻把優惠重心放在6／19周一，推出優惠較多的「好友分享買一送一」，想必是知道連續上班六天後，只休一天就要上班的心情更加Blue吧。當天「MONDAY 不 BLUE 好友分享日」活動從上午11點起至晚上8點，消費者至店購買特大杯風味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

請注意優惠品項不包括星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每人至多買二送二。

今補班日星巴克也推出「全品項第二杯半價」優惠，包括星冰樂、冷萃咖啡等都在回饋名單中，而且僅有車道服務、機場管制區門市、外送與電話訂購、行動預點不適用，景點區門市也都能享此優惠。

丹堤咖啡也針對617補班日，推出大杯外帶全系列飲品買一送一，只要出示以下優惠圖片即可使用，不需點相同飲品，優惠品項以售價較低的飲品為主。

路易莎在6／18前也推出17周年慶飲品第二杯半價優惠活動，消費者在活動期間每天上午11點前，至路易莎咖啡實體門市，購買飲品享第二杯半價優惠，以價低者折，不限同品項，但請注意優惠品項不含手沖及超越精品咖啡。

補充資料

星巴克6／19當天買一送一優惠不適用門市：管制區門市、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏、新莊思源、竹北自強、竹南、市政、彰化金馬、台南東門、岡山、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、時代寓所、台北時代、時代B2、漢中、成大醫院1F、義大城、佛陀館、竹東杞林、雲林麥寮。