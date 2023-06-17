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Angelababy衣服皺痕慘遭出征　接名錶珠寶代言網批「造型看膩」

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▲▼ Angelababy 。（圖／翻攝微博）

▲Angelababy以代言人身分出席百年靈上海活動，比出俏皮的勝利手勢。（圖／翻攝楊穎工作室微博）

記者陳雅韻／台北報導

34歲的Angelababy（楊穎）與黃曉明離婚1年半，兩人的感情動向都備受關注，特別是近日Angelababy爆出新緋聞，意外引爆大陸兩派狗仔互嗆沒拍到什麼畫面能證實她戀愛中。她不受影響，事業依然有聲有色，一連接下美國珠寶品牌Tiffany & Co.、瑞士名錶百年靈（Breitling）代言，不過一向是時尚資優生的她，出席百年靈上海活動的造型引來網友批評「衣服太皺了」。

▲▼ Angelababy 。（圖／翻攝微博）

▲Angelababy的黑洋裝微皺，讓造型師慘遭網友出征。（圖／翻攝楊穎工作室微博）

▲▼ Angelababy 。（圖／翻攝微博）

▲Angelababy另一套斜肩黑裝搭配百年靈Navitimer B01 Chronograph 41腕錶，576,000元。（圖／翻攝楊穎工作室微博）

Angelababy以百年靈代言人身分現身上海活動，身穿綴飾水晶的黑色細肩帶直筒洋裝，搭配百年靈Super Chronomat Automatic 38鑽錶，雖然一如既往的甜美，但卻被網友批已看膩了，向髮型師與造型師喊話能否別讓她再梳大波浪髮型、別再穿黑色服裝，希望能轉換造型風格才不辜負她的漂亮臉蛋，大批粉絲尤其對她當天穿的洋裝皺痕頗有微詞，讓造型師慘遭出征。

▲▼ Angelababy 。（圖／翻攝微博）

▲Angelababy成為Tiffany T系列代言人。（圖／Tiffany提供）

在重要場合、拍攝形象照，黑色服裝的確是Angelababy的首選，她接下Tiffany T系列珠寶代言所拍的宣傳照，也穿黑色V領服裝配上線條俐落、展現個性美的T系列鑽石頸圈、手環與鑽戒，輕鬆展現女神氣場。

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關鍵字：

Angelababy, 楊穎, Breitling, 百年靈, Tiffany

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