「短版上衣」四種穿搭公式學起來　混搭工裝褲一秒變時髦精

實習記者劉于禎／綜合報導

讓女孩們大展身材的炎炎夏日強勢來襲，說到好搭配，又能讓視覺比例增高的單品，就一定不能錯過短版上衣，只要掌握幾個秘訣，就能讓你在帥氣酷姊和溫柔甜妹中自由切換，讓我們一起看看以下四種穿搭公式吧。

短版上衣＋飄逸長裙

短版上衣＋飄逸長裙可以一秒變成溫柔小姐姐，上衣推薦有泡泡袖款式及雪紡、棉麻材質，搭配任何長裙立即散發優雅氣質，更建議選擇高腰、A字型版型最能修飾腿部缺點，請記住上緊下鬆或是上鬆下緊的原則，更顯身型曲線，變身知性甜美的淑女。

▲短版上衣＋飄逸長裙。（圖／IG@laura_lauralalala、miss-m官網）

短版上衣＋寬褲

短版上衣與寬褲是最基本最流行的穿法，不需動腦就能直接搭配，個性剪裁的短版上衣、加上高腰寬褲再搭配一雙球鞋，就能讓你釋放帥氣瀟灑的風格，上短下長的視覺感受立刻增高10cm，非常推薦混搭近期火紅的工裝褲，秒變身時髦精。

▲工裝褲今年十分流行，推薦必入手。（圖／IG@unetine__）

短版上衣＋高腰緊身短裙

小隻女除了可愛，也可以有女人味，上衣炫腹還不夠，利用高腰短裙提升腰線，緊身包臀展現身體曲線讓你充滿魅力，A字版型誰穿誰可愛，還超級顯瘦。

▲短版上衣搭短裙，雙倍的可愛。（圖／IG@s.c.c_shop）

短版上衣＋短褲

夏天出外踏青或是到海邊戲水，最完美的穿搭組合就是短版上衣搭配短褲，相比於裙裝更適合活動，也不像寬褲一樣繁重，腳上選擇小白鞋、或是帥氣的切西爾靴都很有型，青春活力的頭銜非你莫屬。

▲夏天就是短褲的季節。（圖／IG@juliawu94、@maggieliu_0104）

現在網購的趨勢大於實體店，很多女孩們常常不確定衣長尺寸而遲遲不敢入手，以下圖表提供給各個身高不同的女孩們參考，區間以155、165、175cm作為基準（建議每2cm身高±1cm衣長）。

▲短版上衣身高衣長對照表。（圖／實習記者劉于禎製表）