帶著1.2萬元的LV摺扇在泳池畔優雅度假　穿DIOR潛水服下海帥炸

▲LV By The Pool系列（左）、DIOR男士海灘膠囊系列（右），各有搶眼特色。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

夏天就是親近水，無論泳池、海邊，都很適合放鬆度假，LOUIS VUITTON（路易威登）的LV By The Pool系列從葡萄牙花磚衍生出馬賽克圖紋，不但有服裝、包款，還有小巧的配件，例如布滿老花、圖案如磁磚般排列的扇子，在泳池畔搧風多優雅，DIOR則推出男士海灘膠囊系列，有潛水服、防寒衣，甚至衝浪板，從環保出發，為海洋發聲。

▲LV By The Pool系列打造夏季旅行的優雅姿態。





▲LV Neverfull包120,000元、摺扇12,000元。





▲LV By The Pool摺扇12,000元。





▲LV By The Pool環保杯39,200元、瑜伽墊62,000元。

LV By The Pool營造出專屬於夏季旅行的生活樣貌，以水彩般渲染又帶點手繪感的Monogram貫穿設計，圖案重複地排列，像是葡萄牙街頭的花磚出現在泳池，染上藍與白、粉紅、黑或褐，不喧鬧卻很有存在感，各式服裝包辦了度假所需，以輕鬆悠閒為主軸，當然少不了T恤、短褲等好搭配又穿不膩的款式，也有個性些的洋裝，適合夜晚派對或稍微正式的晚餐。

經典包款總在換了材質或圖案後，給人截然不同的感覺，LV By The Pool系列的NeoNeo水桶包、Neverfull托特包，運用天然棉製成類似拉菲草的新材料，再裝飾Monogram刺繡，充滿夏日悠閒情緒，典雅的Capucines在扣飾或提把變化，Twist手袋用勾針編織出花朵，流露著復古又活潑的氣氛。

▲LV NeoNoe水桶包88,500元、Neverfull托特包84,000元。





▲LV鉤針編織材質的Twist包，169,000元。



▲LV Summer Bundle包92,000元（左）、迷你Capucines包216,000元（右）。

除了穿的、拎的，水邊不能少的海灘巾、罩衫通通有，大家對沙灘球拍（Beach Bat）可能不太熟悉，上網找一下玩法，發現還蠻有趣，LV的沙灘球拍以櫸木製作、印上Monogram圖案，同時向法國Saint-Jean-de-Luz附近的傳奇衝浪點Belharra致敬。

▲LV By The Pool沙灘球拍52,000元。

DIOR 2023秋季男裝海灘膠囊系列中，衝浪板絕對是一大焦點，DIOR與法國生態衝浪板品牌NOTOX合作，除了先進的技術，更強調符合道德標準與注重環保，潛水衣則與加州品牌Vissla攜手，採用回收平織布以及由石灰岩製造的環保氯丁橡膠，由日本工坊打造，透過獨到的工序讓潛水防寒衣內外兼具。

▲DIOR與衝浪板品牌NOTOX合作，結合專業技術與環保理念打造衝浪板，360,000元。





▲DIOR男士海灘膠囊系列從環保出發，為海洋發聲。

整個海灘膠囊系列使用了96%的可回收材質，這是DIOR男裝創意總監Kim Jones連續第二年Parley for the Oceans合作，希望以實際行動對海洋及生態議題盡一分力，其實雙方的緣分起始於2019年，共同研究從回收海洋塑料碎片和漁具中取材，設計新型紗線與面料，接著DIOR工坊再加工處理，成就出泡泡紗、絲質針織物等，供服裝與包款使用。

適合海灘的膠鞋、遮陽帽、尼龍小包，都能在系列中找到，以沉穩低調的黑白灰加上耀眼的螢光粉、檸檬黃呈現，與BIRKRNSTOCK聯名的鞋款也推出新設計，染上薄荷綠、棕褐等溫軟色調，也呼應了注重環保的心情。

▲DIOR運動鞋、膠鞋、遮陽帽，都是海邊必備。





▲DIOR Aqua迷你斜背包，皆為64,000元。

▲DIOR BY BIRKENSTOCK毛氈小牛皮涼鞋，皆為35,000元。

