fb ig video ETtoday search mobile

帶著1.2萬元的LV摺扇在泳池畔優雅度假　穿DIOR潛水服下海帥炸

>

▲LV DIOR夏日。（圖／品牌提供）

▲LV By The Pool系列（左）、DIOR男士海灘膠囊系列（右），各有搶眼特色。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

夏天就是親近水，無論泳池、海邊，都很適合放鬆度假，LOUIS VUITTON（路易威登）的LV By The Pool系列從葡萄牙花磚衍生出馬賽克圖紋，不但有服裝、包款，還有小巧的配件，例如布滿老花、圖案如磁磚般排列的扇子，在泳池畔搧風多優雅，DIOR則推出男士海灘膠囊系列，有潛水服、防寒衣，甚至衝浪板，從環保出發，為海洋發聲。

▲LV DIOR夏日。（圖／品牌提供）

▲LV By The Pool系列打造夏季旅行的優雅姿態。

▲LV DIOR夏日。（圖／品牌提供）

▲LV Neverfull包120,000元、摺扇12,000元。

▲LV DIOR夏日。（圖／品牌提供）

▲LV By The Pool摺扇12,000元。

▲LV DIOR夏日。（圖／品牌提供）

▲LV By The Pool環保杯39,200元、瑜伽墊62,000元。

LV By The Pool營造出專屬於夏季旅行的生活樣貌，以水彩般渲染又帶點手繪感的Monogram貫穿設計，圖案重複地排列，像是葡萄牙街頭的花磚出現在泳池，染上藍與白、粉紅、黑或褐，不喧鬧卻很有存在感，各式服裝包辦了度假所需，以輕鬆悠閒為主軸，當然少不了T恤、短褲等好搭配又穿不膩的款式，也有個性些的洋裝，適合夜晚派對或稍微正式的晚餐。

經典包款總在換了材質或圖案後，給人截然不同的感覺，LV By The Pool系列的NeoNeo水桶包、Neverfull托特包，運用天然棉製成類似拉菲草的新材料，再裝飾Monogram刺繡，充滿夏日悠閒情緒，典雅的Capucines在扣飾或提把變化，Twist手袋用勾針編織出花朵，流露著復古又活潑的氣氛。

▲LV DIOR夏日。（圖／品牌提供）

▲LV NeoNoe水桶包88,500元、Neverfull托特包84,000元。

▲LV DIOR夏日。（圖／品牌提供）

▲LV鉤針編織材質的Twist包，169,000元。

▲LV DIOR夏日。（圖／品牌提供）

▲LV Summer Bundle包92,000元（左）、迷你Capucines包216,000元（右）。

除了穿的、拎的，水邊不能少的海灘巾、罩衫通通有，大家對沙灘球拍（Beach Bat）可能不太熟悉，上網找一下玩法，發現還蠻有趣，LV的沙灘球拍以櫸木製作、印上Monogram圖案，同時向法國Saint-Jean-de-Luz附近的傳奇衝浪點Belharra致敬。

▲LV DIOR夏日。（圖／品牌提供）

▲LV By The Pool沙灘球拍52,000元。

DIOR 2023秋季男裝海灘膠囊系列中，衝浪板絕對是一大焦點，DIOR與法國生態衝浪板品牌NOTOX合作，除了先進的技術，更強調符合道德標準與注重環保，潛水衣則與加州品牌Vissla攜手，採用回收平織布以及由石灰岩製造的環保氯丁橡膠，由日本工坊打造，透過獨到的工序讓潛水防寒衣內外兼具。

▲LV DIOR夏日。（圖／品牌提供）

▲LV DIOR夏日。（圖／品牌提供）

▲DIOR與衝浪板品牌NOTOX合作，結合專業技術與環保理念打造衝浪板，360,000元。

▲LV DIOR夏日。（圖／品牌提供）

▲DIOR男士海灘膠囊系列從環保出發，為海洋發聲。

整個海灘膠囊系列使用了96%的可回收材質，這是DIOR男裝創意總監Kim Jones連續第二年Parley for the Oceans合作，希望以實際行動對海洋及生態議題盡一分力，其實雙方的緣分起始於2019年，共同研究從回收海洋塑料碎片和漁具中取材，設計新型紗線與面料，接著DIOR工坊再加工處理，成就出泡泡紗、絲質針織物等，供服裝與包款使用。

適合海灘的膠鞋、遮陽帽、尼龍小包，都能在系列中找到，以沉穩低調的黑白灰加上耀眼的螢光粉、檸檬黃呈現，與BIRKRNSTOCK聯名的鞋款也推出新設計，染上薄荷綠、棕褐等溫軟色調，也呼應了注重環保的心情。

▲LV DIOR夏日。（圖／品牌提供）

▲LV DIOR夏日。（圖／品牌提供）

▲DIOR運動鞋、膠鞋、遮陽帽，都是海邊必備。

▲LV DIOR夏日。（圖／品牌提供）

▲DIOR Aqua迷你斜背包，皆為64,000元。

▲LV DIOR夏日。（圖／品牌提供）

▲DIOR BY BIRKENSTOCK毛氈小牛皮涼鞋，皆為35,000元。

►FENDI春夏男裝秀許光漢同框柱延！時髦工裝崛起、咖啡提袋上班族都想要

►香奈兒2023達卡工坊3亮點！必買編結紋CHANEL 22、大自然元素濃縮熱情

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

LOUIS VUITTON, LV, 路易威登, LV By The Pool, DIOR, Parley for the Oceans

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

GU「618購物節」超狂優惠只有6天，最低100元起！CASETiFY限時8折

GU「618購物節」超狂優惠只有6天，最低100元起！CASETiFY限時8折

很容易錯失真愛的三大星座男！媽寶個性、疑神疑鬼都會導致愛人離去

很容易錯失真愛的三大星座男！媽寶個性、疑神疑鬼都會導致愛人離去

星巴克6／19周一「加碼買一送一」！　今補班日也有「全飲品」第二杯半價

星巴克6／19周一「加碼買一送一」！　今補班日也有「全飲品」第二杯半價

陳昊森不認緋聞坦言沒對象，最愛女生身上飄「花香」 皮膚紅腫癢，到底是濕疹或乾癬？皮膚科醫師教3大詳細判斷法 龍貓、無臉男透明小包可愛登場　全部5款背出門超吸目光 安海瑟薇高級性感學起來　低胸小黑洋裝配閃亮小包迷死人 唐吉訶德宣佈「取消24小時營業」！忠孝新生店今天起半夜沒得逛了 Angelababy衣服皺痕慘遭出征　接名錶珠寶代言網批「造型看膩」 FENDI春夏男裝秀許光漢同框柱延！時髦工裝崛起、咖啡提袋上班族都想要

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面