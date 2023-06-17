「台灣媳婦」珠寶展出風頭　劉詩詩妹妹頭減齡、高圓圓美背全都露

▲劉詩詩出席Qeelin在上海舉辦的「麒跡花園」私享珠寶展，瀏海造型引起熱議。（圖／Qeelin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

各大國際珠寶品牌近日紛紛發表年度高級珠寶，並邀高人氣女星助陣，兩位「台灣媳婦」劉詩詩與高圓圓，分別受華人珠寶品牌Qeelin與法國珠寶品牌Chaumet之邀華麗現身，36歲的劉詩詩頂著瀏海新髮型顯得可愛，被網友暱稱為「瀏海妹妹」；高圓圓則穿俐落連身褲欣賞Chaumet珠寶，一轉身讓人都看呆了，原來美背全都露了。





▲劉詩詩佩戴Qeelin Wulu Wulu系列鑽石項鍊、耳環與手鍊搭配黑白禮服。

擔任Qeelin代言人的劉詩詩，日前參加品牌於上海舉辦的「麒跡花園」私享珠寶展，身穿黑白露肩禮服顯露迷人鎖骨，搭配Qeelin標誌性的Wulu Wulu系列鑽石項鍊、耳環與手鍊，優雅迷人，不過更引人矚目是她的髮型，有別於5月出席坎城影展時將頭髮往後梳乾淨，這回亮出「妹妹頭」瀏海，更減齡了。





▲高圓圓身穿深V連身褲裝參觀Chaumet於巴黎舉辦的Le Jardin de Chaumet高級珠寶展。（圖／翻攝高圓圓微博）

高圓圓則到巴黎參加Chaumet舉辦的Le Jardin de Chaumet高級珠寶展，她身穿V領連身褲欣賞珠寶，轉過身大露美背吸睛；另一個到工坊參訪的行程，她則換上一襲白色平口裝再披上白色西裝外套，化身幹練女總裁幹練模樣，風格相當多變。





▲高圓圓轉過身大露美背，她仔細鑑賞Chaumet珠寶。（圖／翻攝Chaumet IG）

▲高圓圓（中）參觀Chaumet工坊時披上白色西裝外套，俐落有氣勢。（圖／翻攝高圓圓微博）