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5款藍色系手袋超消暑　質感新月包、小CK經典款一拎好優雅

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實習記者劉于禎／綜合報導

夏天是出遊的好季節，看著蔚藍的海、吃著水藍色的蘇打冰都是女孩們喜愛的活動，而利用藍色系穿搭也會讓心情跟著舒爽涼快，拎上實用耐裝的包包輕鬆完成穿搭，以下5款藍色系包包超消暑，任何風格都能輕鬆搭配。

aziza NIRI時尚提把手提肩背包

這款手提肩背包採用超纖真皮，讓質感、環保與輕量同時擁有，耐磨的特性也不怕包包被刮花，梯型設計大容量絕對夠裝下日常所需物品，雙提把可肩帶、手提，是一款CP值超高的出遊包。

▲▼藍色包。（圖／品牌官網）

▲aziza NIRI時尚提把手提肩背包。（圖／aziza官網）

Rabeanco LOIS Hobo 單肩袋

近來半月包十分流行，Rabeanco也推出更有獨特記憶點的新月圓型包，天藍色與點綴的方型金屬鏈扣極富質感，背出門大家一定對你投射羨慕的眼光。
 

▲▼藍色包。（圖／品牌官網）

▲Rabeanco LOIS Hobo 單肩袋。（圖／Rebeanco官網）

REBECCA MINKOFF Megan 大號托特包

想找一款日常、野餐都能背的包，就不能錯過這一款，由淺藍與深藍色組成的棋盤格紋很有夏日風情，僅以銀色鉤扣與鍊條裝飾顯個性，內層精緻的印花細節附有拉鍊內袋，超大容量也適合2天1夜的小旅行。

▲▼藍色包。（圖／品牌官網）

▲藍色包。（圖／品牌官網）

▲REBECCA MINKOFF Megan 大號托特包。（圖／REBECCA MINKOFF官網）

CHARLES & KEITH 經典拉鍊手提包

深受許多女孩喜歡的小CK，熱賣的經典拉鍊手提包也有屬於夏天的顏色，俐落硬挺的包身加上細提把，手拎就洋溢奢華感，比起簡約的黑色，淺藍色讓風格更完整大氣，是小資女打造職場優雅形象的必備款。

▲▼藍色包。（圖／品牌官網）

▲CHARLES & KEITH 經典拉鍊手提包。（圖／CHARLES & KEITH官網）

FIND KAPOOR MARTY LIZZI 34 CRINKLED 翻蓋肩背梯形包

韓國設計師包包品牌FIND KAPOOR以亮麗色彩搭配簡約設計而聞名，MARTY系列更是火遍整個韓國時尚圈，春夏再推出新款式，將2022年秋冬款的方正外型，下方稍微加長為梯形尺寸，多了容量，但背起來卻更輕盈，設計一如以往的低調簡約，海軍藍配色帶來不一樣的時髦氣質。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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關鍵字：

潮流, 夏天, 水藍色, 踏青, 出遊, 大容量包

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