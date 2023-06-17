CASIO《怪奇物語》聯手推潮錶　詭異觸手爬上錶

▲CASIO與Netflix熱門影集《怪奇物語》攜手推出聯名錶款A120WEST，2,900元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

已播出4季Netflix熱門影集《怪奇物語》（Stranger Things）受到全球粉絲喜愛，引頸企盼最終章的第五季快快上映，CASIO（卡西歐）挾其熱力攜手合作，推出聯名錶A120WEST，設計細節呼應片中年代與「上下顛倒的世界」，以品牌1980年代發行的數位錶A120為基礎，搭配當時流行的亮色按鈕，當按下LED按鈕時，會顯示顛倒的節目名稱，點出存在對向的另一個世界，讓忠實影迷特別有共鳴。





▲CASIO與《怪奇物語》聯名錶A120WEST，以1980年代發行的CASIO數位錶款A120作為設計基礎。

CASIO與《怪奇物語》聯名錶A120WEST，錶面除了彩色按鈕吸睛，中心還出現驚悚怪物圖案，錶背與透明錶帶也有地下世界伸出的詭異觸手，與劇情完美連結，連包裝也採相同概念設計，不到3,000元便能入手既復古又呼應夯劇的聯名錶。





▲按下CASIO與《怪奇物語》聯名錶A120WEST的LED 按鈕時，會顯示顛倒的節目名稱。

80和90年代自由狂放精神也啟發Swatch，推出4款霓虹色彩並帶有復古味道的NEON系列腕錶，巧妙將實用功能如日期或星期顯示，化為面盤搶眼裝飾元素之一，當中尺寸最小為SWATCH SHADES OF NEON腕錶的1時至3時間橘色區塊顯示日期與星期，搭配鬆餅格紋理的桃紅色錶帶，洋溢青春氣息；其他3款SWATCH NEON TO THE MAX 、SWATCH BLINDED BY NEON、SWATCH THE PURITY OF NEON腕錶為霸氣大尺寸，飾以鮮豔色彩高調吸睛。





▲SWATCH SHADES OF NEON腕錶（左）2,250元，THE PURITY OF NEON腕錶，4,800元。（Swatch提供）