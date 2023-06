CASIO《怪奇物語》聯手推潮錶　詭異觸手爬上錶

▲CASIO與Netflix熱門影集《怪奇物語》攜手推出聯名錶款A120WEST,2,900元。(圖/G-SHOCK提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

已播出4季Netflix熱門影集《怪奇物語》(Stranger Things)受到全球粉絲喜愛,引頸企盼最終章的第五季快快上映,CASIO(卡西歐)挾其熱力攜手合作,推出聯名錶A120WEST,設計細節呼應片中年代與「上下顛倒的世界」,以品牌1980年代發行的數位錶A120為基礎,搭配當時流行的亮色按鈕,當按下LED按鈕時,會顯示顛倒的節目名稱,點出存在對向的另一個世界,讓忠實影迷特別有共鳴。





▲CASIO與《怪奇物語》聯名錶A120WEST,以1980年代發行的CASIO數位錶款A120作為設計基礎。

CASIO與《怪奇物語》聯名錶A120WEST,錶面除了彩色按鈕吸睛,中心還出現驚悚怪物圖案,錶背與透明錶帶也有地下世界伸出的詭異觸手,與劇情完美連結,連包裝也採相同概念設計,不到3,000元便能入手既復古又呼應夯劇的聯名錶。





▲按下CASIO與《怪奇物語》聯名錶A120WEST的LED 按鈕時,會顯示顛倒的節目名稱。

80和90年代自由狂放精神也啟發Swatch,推出4款霓虹色彩並帶有復古味道的NEON系列腕錶,巧妙將實用功能如日期或星期顯示,化為面盤搶眼裝飾元素之一,當中尺寸最小為SWATCH SHADES OF NEON腕錶的1時至3時間橘色區塊顯示日期與星期,搭配鬆餅格紋理的桃紅色錶帶,洋溢青春氣息;其他3款SWATCH NEON TO THE MAX 、SWATCH BLINDED BY NEON、SWATCH THE PURITY OF NEON腕錶為霸氣大尺寸,飾以鮮豔色彩高調吸睛。





▲SWATCH SHADES OF NEON腕錶(左)2,250元,THE PURITY OF NEON腕錶,4,800元。(Swatch提供)