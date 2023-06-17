fb ig video ETtoday search mobile

營養師公開「粽子熱量圖鑑」，教你一天一顆代替正餐不發胖

>

▲▼營養師公開「粽子熱量圖鑑」。（圖／Pixabay）

▲粽子熱量不低，營養師教你聰明吃控制熱量。（圖／Pixabay）

記者曾怡嘉／台北報導

端午節連假即將到來，你最愛吃什麼粽子呢？營養師分享各式粽子熱量圖鑑，另外教你吃粽子不發胖5個祕訣，趕快學起來！

#廣州荷葉粽（650g）約1066大卡

廣州荷葉粽份量大，建議與家人一起分享，一人獨食熱量會破表，尤其需注意鈉含量超過1000毫克，將近衛福部建議一日攝取鈉含量2400mg的一半，提醒糖尿病、高血脂、高血壓等慢性疾病患者更要注意份量。

#北部粽（210g)）518大卡

北部粽的製作方式是事先把糯米用油炒過，雖香氣十足但熱量也偏高，尤其要注意蛋黃、五花肉都是影響熱量的關鍵，一顆鹹蛋黃就有約125大卡。

#素粽（210g）480大卡

素粽中多以大豆蛋白取代肉類，熱量稍微低些，但仍要注意花生等脂肪餡料，份量的拿貼和均衡飲食最為重要。

#南部粽（210g）477大卡

雖說南部粽以水煮熱量較低，但若添加滷肉、花生等高熱量、高油脂食材，再撒上一點花生粉，一湯匙就等同於一份油脂，熱量也會跟著飆高。

#燕麥全穀粽(210g) 415大卡

因含豐富的膳食纖維、維他命Ｂ群，是較健康的選擇，適合有高血脂、高血糖者享用 ，飯後血糖會較為平穩，但也提醒因食材口感較為豐富，更要細嚼慢嚥，避免脹氣。

#豆沙粽(120g) 396大卡

常見餡料為紅豆泥，因份量較多，甜內餡約含35g精緻糖，相當於7顆方糖量。

#水晶粽(145g) 175大卡

各式各樣的水晶粽因餡料不同，熱量也約在150~250大卡不等，但甜的內餡約含有25g精緻糖，相當於5顆方糖量。

#客家粿粽（80公克）172大卡

因份量小，當心忍不住一顆接一顆，熱量也跟著增加。

#奶茶冰粽（55g)145大卡

甜口味的冰粽需注意含糖量，還有額外添加香精香料的可能性。

#鹼粽（100g）136大卡

小小一顆雖看似熱量相當低，但大多數都會加蜂蜜或果糖，一大湯匙的糖約等於47大卡。

#水果冰晶粽（55g)115大卡

雖然感覺比較健康，但裡面的水果大多都醃漬蜜糖過，才會香甜好吃，要注意不要一顆接著一顆吃。

▲▼營養師公開「粽子熱量圖鑑」。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏也教你，端午「放粽吃」5秘訣

1.一天一顆，替換正餐澱粉：控制澱粉量＆熱量不爆表

2.搭配蔬菜一起吃，增加纖維量：幫助增加飽足感、飲食更均衡

3.飯後吃富含酵素水果：奇異果、鳳梨、木瓜 助消化

4.甜粽要克制：勿一顆接一顆 含糖量高

5.沾醬另外倒小碟子：勿直接倒在粽子上 控制鈉量＆糖量

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

粽子, 熱量, 端午節

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克6／19周一「加碼買一送一」！　今補班日也有「全飲品」第二杯半價

星巴克6／19周一「加碼買一送一」！　今補班日也有「全飲品」第二杯半價

GU「618購物節」超狂優惠只有6天，最低100元起！CASETiFY限時8折

GU「618購物節」超狂優惠只有6天，最低100元起！CASETiFY限時8折

很容易錯失真愛的三大星座男！媽寶個性、疑神疑鬼都會導致愛人離去

很容易錯失真愛的三大星座男！媽寶個性、疑神疑鬼都會導致愛人離去

「台灣媳婦」珠寶展出風頭　劉詩詩妹妹頭減齡、高圓圓美背全都露 陳昊森不認緋聞坦言沒對象，最愛女生身上飄「花香」 Angelababy衣服皺痕慘遭出征　接名錶珠寶代言網批「造型看膩」 皮膚紅腫癢，到底是濕疹或乾癬？皮膚科醫師教3大詳細判斷法 安海瑟薇高級性感學起來　低胸小黑洋裝配閃亮小包迷死人 龍貓、無臉男透明小包可愛登場　全部5款背出門超吸目光 唐吉訶德宣佈「取消24小時營業」！忠孝新生店今天起半夜沒得逛了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面