營養師公開「粽子熱量圖鑑」，教你一天一顆代替正餐不發胖

▲粽子熱量不低，營養師教你聰明吃控制熱量。（圖／Pixabay）

記者曾怡嘉／台北報導

端午節連假即將到來，你最愛吃什麼粽子呢？營養師分享各式粽子熱量圖鑑，另外教你吃粽子不發胖5個祕訣，趕快學起來！

#廣州荷葉粽（650g）約1066大卡

廣州荷葉粽份量大，建議與家人一起分享，一人獨食熱量會破表，尤其需注意鈉含量超過1000毫克，將近衛福部建議一日攝取鈉含量2400mg的一半，提醒糖尿病、高血脂、高血壓等慢性疾病患者更要注意份量。

#北部粽（210g)）518大卡

北部粽的製作方式是事先把糯米用油炒過，雖香氣十足但熱量也偏高，尤其要注意蛋黃、五花肉都是影響熱量的關鍵，一顆鹹蛋黃就有約125大卡。

#素粽（210g）480大卡

素粽中多以大豆蛋白取代肉類，熱量稍微低些，但仍要注意花生等脂肪餡料，份量的拿貼和均衡飲食最為重要。

#南部粽（210g）477大卡

雖說南部粽以水煮熱量較低，但若添加滷肉、花生等高熱量、高油脂食材，再撒上一點花生粉，一湯匙就等同於一份油脂，熱量也會跟著飆高。

#燕麥全穀粽(210g) 415大卡

因含豐富的膳食纖維、維他命Ｂ群，是較健康的選擇，適合有高血脂、高血糖者享用 ，飯後血糖會較為平穩，但也提醒因食材口感較為豐富，更要細嚼慢嚥，避免脹氣。

#豆沙粽(120g) 396大卡

常見餡料為紅豆泥，因份量較多，甜內餡約含35g精緻糖，相當於7顆方糖量。

#水晶粽(145g) 175大卡

各式各樣的水晶粽因餡料不同，熱量也約在150~250大卡不等，但甜的內餡約含有25g精緻糖，相當於5顆方糖量。

#客家粿粽（80公克）172大卡

因份量小，當心忍不住一顆接一顆，熱量也跟著增加。

#奶茶冰粽（55g)145大卡

甜口味的冰粽需注意含糖量，還有額外添加香精香料的可能性。

#鹼粽（100g）136大卡

小小一顆雖看似熱量相當低，但大多數都會加蜂蜜或果糖，一大湯匙的糖約等於47大卡。

#水果冰晶粽（55g)115大卡

雖然感覺比較健康，但裡面的水果大多都醃漬蜜糖過，才會香甜好吃，要注意不要一顆接著一顆吃。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏也教你，端午「放粽吃」5秘訣

1.一天一顆，替換正餐澱粉：控制澱粉量＆熱量不爆表

2.搭配蔬菜一起吃，增加纖維量：幫助增加飽足感、飲食更均衡

3.飯後吃富含酵素水果：奇異果、鳳梨、木瓜 助消化

4.甜粽要克制：勿一顆接一顆 含糖量高

5.沾醬另外倒小碟子：勿直接倒在粽子上 控制鈉量＆糖量