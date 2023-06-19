fb ig video ETtoday search mobile

Seventeen淨漢完美詮釋Saint Laurent春夏男裝！楊洋紅衣上身帥看Valentino

>

▲▼ Saint Laurent、Valentino春夏男裝齊聚眾男神。（圖／品牌提供、翻攝藝人ＩＧ）

▲男團Seventeen成員淨漢完美駕馭Saint Laurent全新男裝被狂讚。（圖／翻攝IG@jeonghaniyoo_n）

記者張毓容／台北報導　圖／品牌提供、翻攝IG@marktuan、@jeonghaniyoo_n

2024春夏男裝周如火如荼進行中，眾所矚目的Saint Laurent和Valentino分別於日前登場，除了服裝系列看點多之外，兩大品牌也請到多位男神級藝人到場觀秀，Saint Laurent場邀來南韓人氣男團NCT成員Ten、Seventeen成員淨漢、Got7成員Mark Tuan和「迷幻王子」林宥嘉，大展時尚魅力；Valentino則有大陸男星楊洋和有「世界第一美少年」之稱的男模演員William Franklyn Miller，整場帥度破表。

▲▼ Saint Laurent、Valentino春夏男裝齊聚眾男神。（圖／品牌提供、翻攝藝人ＩＧ）

▲NCT成員Ten和Got7成員Mark Tuan同樣帥氣現身Saint Laurent秀場。

Saint Laurent 2024春夏男裝系列特別選於柏林新國家美術館（Neue Nationalgalerie）發表，本季男裝系列以「Each Man Kills the Thing He Loves」為題，延續Saint Laurent這幾季模糊、逾越性別規範的設計，以自由奔放的手法融會傳統的二元性別元素，展現出性別流動的自由精神。系列繼續主打俐落的線條，但結構卻出乎意料地輕巧，像是寬鬆的上身搭配高腰闊褲，襯以誇張肩線的西裝外套內搭超低領綢緞背心。

▲▼ Saint Laurent、Valentino春夏男裝齊聚眾男神。（圖／品牌提供、翻攝藝人ＩＧ）

▲▼ Saint Laurent、Valentino春夏男裝齊聚眾男神。（圖／品牌提供、翻攝藝人ＩＧ）

▲▼ Saint Laurent、Valentino春夏男裝齊聚眾男神。（圖／品牌提供、翻攝藝人ＩＧ）

設計師Anthony Vaccarello混用男女裝元素的高超功力更是在本季一覽無遺，像是露肩、一字領平口、繞脖裝飾不少女裝常見的設計元素和絲綢薄紗等女裝常用面料都融合進本季男裝造型中，完美呈現出剛柔並濟、不被性別所框架的時尚美學，搭配上簡潔的縐褶及呈現嶄新比例的圓點和豹紋印花，更增添強烈個性。

▲▼ Saint Laurent、Valentino春夏男裝齊聚眾男神。（圖／品牌提供、翻攝藝人ＩＧ）

▲大陸男星楊洋和「世界第一美少年」William Franklyn Miller。

而睽違三年、打破男女裝合秀模式的Valentino，2024春夏男裝系列回歸於品牌首個男裝秀地點：米蘭舉辦，也因此本季男裝在沿襲傳統之餘，也挑戰傳統男裝的定義，以全新男裝系列重新詮釋當代男性氣質和生活風格，展現全新男裝定義。原本意在凸顯力量與成功的傳統男裝剪裁，如今則作為新一代男性個性表達的載體，像是儒雅的西裝和大衣搭配簡約短褲，讓凌厲、穩重的單品被演繹得更為輕鬆隨性，更顯青春與活力；或是在傳統正裝中使用純棉面料，增添細緻感，有別於以往剛硬氣質線條。

▲▼ Saint Laurent、Valentino春夏男裝齊聚眾男神。（圖／品牌提供、翻攝藝人ＩＧ）

▲▼ Saint Laurent、Valentino春夏男裝齊聚眾男神。（圖／品牌提供、翻攝藝人ＩＧ）

▲▼ Saint Laurent、Valentino春夏男裝齊聚眾男神。（圖／品牌提供、翻攝藝人ＩＧ）

本季更以「花」貫穿全系列，讓傳統印象偏女性的花朵元素，以刺繡、立體剪裁、貼花等手法，遍佈於領口、胸前、西裝領片、肩上等各處裝飾，不僅是吸睛亮點，同時也改變男裝剪裁的固有結構，尤其還有將整朵花卉線條取代領帶的設計，更是顛覆傳統男裝既定印象，呈現出俐落又柔和的全新男裝面貌。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

男裝, 時裝周, 男裝秀, 春夏, Saint Laurent, Valentino, NCT, Ten, Seventeen, 淨漢, Got7, Mark Tuan, 楊洋, William Franklyn Miller

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

超準！憑感覺挑「一件衣服」，秒測你在別人眼中的印象

超準！憑感覺挑「一件衣服」，秒測你在別人眼中的印象

Seventeen淨漢完美詮釋Saint Laurent春夏男裝！楊洋紅衣上身帥看Valentino

Seventeen淨漢完美詮釋Saint Laurent春夏男裝！楊洋紅衣上身帥看Valentino

《換乘2》李娜妍瘦身法曝！不節食鏟肉18kg　5招成功減成最美主播

《換乘2》李娜妍瘦身法曝！不節食鏟肉18kg　5招成功減成最美主播

別讓髮量洩漏年齡！盤點「養髮液新作」，每天用超有感 凱特布蘭琪穿舊衣照樣美　薄紗內搭變出新意 你最近要小心什麼事？超準心理測驗精闢解剖 星巴克6／19周一「加碼買一送一」！　今補班日也有「全飲品」第二杯半價 Angelababy衣服皺痕慘遭出征　接名錶珠寶代言網批「造型看膩」 營養師曝「8種抗氧化食物」讓你越吃越年輕！ 番茄醬竟也上榜 星・變美／40歲陳妍希減脂甜點好健康！黑巧克力燕麥杯在家也能解饞

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面