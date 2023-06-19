Seventeen淨漢完美詮釋Saint Laurent春夏男裝！楊洋紅衣上身帥看Valentino

▲男團Seventeen成員淨漢完美駕馭Saint Laurent全新男裝被狂讚。（圖／翻攝IG@jeonghaniyoo_n）

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供、翻攝IG@marktuan、@jeonghaniyoo_n

2024春夏男裝周如火如荼進行中，眾所矚目的Saint Laurent和Valentino分別於日前登場，除了服裝系列看點多之外，兩大品牌也請到多位男神級藝人到場觀秀，Saint Laurent場邀來南韓人氣男團NCT成員Ten、Seventeen成員淨漢、Got7成員Mark Tuan和「迷幻王子」林宥嘉，大展時尚魅力；Valentino則有大陸男星楊洋和有「世界第一美少年」之稱的男模演員William Franklyn Miller，整場帥度破表。

▲NCT成員Ten和Got7成員Mark Tuan同樣帥氣現身Saint Laurent秀場。

Saint Laurent 2024春夏男裝系列特別選於柏林新國家美術館（Neue Nationalgalerie）發表，本季男裝系列以「Each Man Kills the Thing He Loves」為題，延續Saint Laurent這幾季模糊、逾越性別規範的設計，以自由奔放的手法融會傳統的二元性別元素，展現出性別流動的自由精神。系列繼續主打俐落的線條，但結構卻出乎意料地輕巧，像是寬鬆的上身搭配高腰闊褲，襯以誇張肩線的西裝外套內搭超低領綢緞背心。

設計師Anthony Vaccarello混用男女裝元素的高超功力更是在本季一覽無遺，像是露肩、一字領平口、繞脖裝飾不少女裝常見的設計元素和絲綢薄紗等女裝常用面料都融合進本季男裝造型中，完美呈現出剛柔並濟、不被性別所框架的時尚美學，搭配上簡潔的縐褶及呈現嶄新比例的圓點和豹紋印花，更增添強烈個性。

▲大陸男星楊洋和「世界第一美少年」William Franklyn Miller。

而睽違三年、打破男女裝合秀模式的Valentino，2024春夏男裝系列回歸於品牌首個男裝秀地點：米蘭舉辦，也因此本季男裝在沿襲傳統之餘，也挑戰傳統男裝的定義，以全新男裝系列重新詮釋當代男性氣質和生活風格，展現全新男裝定義。原本意在凸顯力量與成功的傳統男裝剪裁，如今則作為新一代男性個性表達的載體，像是儒雅的西裝和大衣搭配簡約短褲，讓凌厲、穩重的單品被演繹得更為輕鬆隨性，更顯青春與活力；或是在傳統正裝中使用純棉面料，增添細緻感，有別於以往剛硬氣質線條。

本季更以「花」貫穿全系列，讓傳統印象偏女性的花朵元素，以刺繡、立體剪裁、貼花等手法，遍佈於領口、胸前、西裝領片、肩上等各處裝飾，不僅是吸睛亮點，同時也改變男裝剪裁的固有結構，尤其還有將整朵花卉線條取代領帶的設計，更是顛覆傳統男裝既定印象，呈現出俐落又柔和的全新男裝面貌。