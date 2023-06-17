凱特布蘭琪穿舊衣照樣美　薄紗內搭變出新意

▲凱特布蘭琪舊衣新穿，將Giorgio Armani黑色禮服穿出新意。（圖／翻攝elizabethstewart1 IG）

記者陳雅韻／台北報導

奧斯卡影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）奉行「綠色時尚」，已多次重覆穿單價數十萬元的名牌禮服亮相，日前出席「香水奧斯卡」頒獎典禮（Fragrance Foundation Awards），身穿義大利設計師Giorgio Armani黑色亮片禮服亮相，粉絲們覺得似曾相似但又有點不一樣，答案揭曉，她2月出席奧斯卡頒獎典禮也穿同件禮服，差別在於不同圖案的薄紗內搭，成功穿出新意。

▲凱特布蘭琪日前出席香水頒獎典禮，以網格內襯搭配Giorgio Armani黑色禮服。（圖／翻攝cate_blanchettofficial IG）

此件Giorgio Armani黑色亮片禮服，為胸前與側腰挖空設計，凱特布蘭琪2度穿上此禮服，分別搭配網格亮片彩色亮粉款以及花卉圖案蕾絲內搭，各展現個性與女人味不同風格，加上不同的髮型與珠寶，舊衣重穿依然亮眼，有趣的是同款蕾絲內襯也一再重複與其他禮服搭配，讓人不得不佩服她的高明穿搭術。

▲凱特布蘭琪2月出席奧斯卡以蕾絲內襯搭配同件Giorgio Armani亮片禮服。（圖／翻攝cate_blanchettofficial IG）

凱特布蘭琪完美造型的幕後功臣，是好萊塢鼎鼎有名的造型師Elizabeth Stewart，她同時是「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）、奧斯卡影后潔西卡雀斯坦（Jessica Chastain）、茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）等一線女星的御用造型師，她專業的穿搭功力與眾女星們建立起緊密的戰友關係，不時分享逗趣的合影，洩露巨星們私下可愛的一面。

▲凱特布蘭琪（右）與造型師Elizabeth Stewart合作無間。（圖／翻攝elizabethstewart1 IG）

