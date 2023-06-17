美妝控注意！Valentino Beauty 7月登台，必買 Top3 一次公開

記者曾怡嘉／台北報導

千呼萬喚！Valentino Beauty正式來台，品牌透露7月中旬即將在新光三越信義新天地A8開幕，身為精品美妝，Valentino Beauty透過高級訂製的風範體現潮酷、自由、奢華、個性，藉由鮮明紅色的外型展現你獨一無二的態度。而香奈兒也推出全新妝前乳與嶄新氣墊色號，提供給消費者更多選擇。

必買1.高訂隨行彩妝盒，6,300元。

由創意總監Pierpaolo Piccioli親自設計，將高級訂製服裝設計與彩妝完美結合的精湛之作！鑲上金鏈的小型Clutch手拿包外盒造型，內含細緻定妝粉餅與迷你唇膏（4款明星色號可選擇），無論日常攜帶補妝或派對上時髦現身，都是眾人注目的焦點。

必買2. 高訂輕透氣墊粉餅，2,900元。

高調的紅色氣墊含有幫你打造霧面光澤好肌膚。超高持妝力讓你全日不暗沉的空氣感輕盈粉體，自由輕拍疊加上妝，輕盈透氣感卻絲毫不減，獨家雙角粉撲能更容易塗抹到臉部死角，打造精緻美妝。

必買3. 8色眼影，3,660元。

色調啟發自羅馬溫暖光芒，一盒共聚集8種高訂時裝風格色調，涵蓋好搭配的大地色系以及溫柔氣質的粉色系，打破常規，自由配搭，透過色彩展現真我個性。

▲CHANEL 香奈兒雪紡輕霧保濕持妝乳，2,000元。

說到精品美妝，絕不會漏了香奈兒，香奈兒在今年夏季推出全新雪紡輕霧保濕持妝乳，為持久妝容第一步驟，能夠隱藏毛孔、平滑細紋、柔霧不泛油光，一抹上臉彷彿套上美顏濾鏡，完美平滑膚質，幫助後續上妝效果更持久。

▲香奈兒的雪紡輕霧底妝系列更為完整。

同系列的雪紡輕霧持久氣墊粉餅也推出全新色號，達到高效遮瑕、親膚舒適、抗汗不脫妝的絕佳妝效。本次推出全新色選 BD01，滿足亞洲女性需求。其配方防水抗汗，一拍無瑕霧感妝感，全天候持久精緻，無論夏季氣候、出遊或運動都無懈可擊。