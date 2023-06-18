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米蘭男裝周／GUCCI馬銜鍊鞋70歲！橡膠底大逆齡　RALPH LAUREN紫標好優雅

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▲2024春夏米蘭時裝周GUCCI。（圖／品牌提供）

▲GUCCI（左）、RALPH LAUREN Purple Label（右）在米蘭男裝周發表2024春夏系列。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

看到馬銜鍊，你可能一秒就能聯想到GUCCI，這個極具代表性的標誌，最早運用在鞋款上，從此一路長紅，Horsebit馬銜鍊樂福鞋今年滿70歲了，GUCCI邀集10名藝術設計相關人士，以馬銜鍊為主題創作裝置藝術在2024春夏米蘭時裝周展出，同時釋出2024春夏男裝系列，馬銜鍊包、橡膠底樂福鞋等既經典又有新意。RALPH LAUREN Purple Label（紫標）則用美好生活的概念，展現慣有的紳士魅力。

▲2024春夏米蘭時裝周GUCCI。（圖／品牌提供）

▲馬銜鍊樂福鞋有各種變化，可以斯文優雅，也可以是橡膠底顯得青春洋溢。

1953年，GUCCI第二代Aldo Gucci將原本用於固定韁繩的馬銜鍊，改造成縮小版的金屬裝飾放在樂福鞋的鞋面上，自此成為品牌的代表性象徵，馬銜鍊大放異彩，廣泛地運用在幾乎任何GUCCI的作品，例如包包、服裝、配件、珠寶等等，無論怎麼怎麼都合理。

70年來，馬銜鍊樂福鞋有不少變化，唯一不變的是始終在鞋櫃裡佔有一席之地，為歡慶70周年，GUCCI在2024春夏米蘭時裝周舉辦了《Gucci Horsebeat Society》展覽，結合時尚、藝術和影音元素，探索馬銜鍊的圖像符號與象徵意義。

▲2024春夏米蘭時裝周GUCCI。（圖／品牌提供）

▲2024春夏米蘭時裝周GUCCI。（圖／品牌提供）

▲美國雕塑家Pitterpatter所設計的超現實主義餐桌，桌腳是穿著GUCCI馬銜鍊樂福鞋的「腿」。

▲2024春夏米蘭時裝周GUCCI。（圖／品牌提供）

▲義大利視覺藝術家Anna Franceschini策劃的「珍奇櫃」（左圖）、英國攝影師兼製片人Bolade Banjo提供的影片與韓國設計師Gyuhan Lee創作的「光雕」（右圖）。

而GUCCI的2024春夏男裝系列，巧妙地在展覽中的「衣櫃」展區陳列，空間從地板到天花板貼滿由澳洲圖像創作家Ed Davis設計的拼貼壁紙，與新裝連成一氣。2024春夏從品牌典藏檔案中得到不少靈感，相較於前任創意總監Alessandro Michele時期，明顯有「化繁為簡」的感受，這會不會是新任舵手Sabato De Sarno的走向，還是得等到今年9月的米蘭女裝周，他的首個系列登場才能揭曉。

▲2024春夏米蘭時裝周GUCCI。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 2024春夏男裝，在澳洲藝術家Ed Davis設計空間陳列。

▲2024春夏米蘭時裝周GUCCI。（圖／品牌提供）

▲2024春夏米蘭時裝周GUCCI。（圖／品牌提供）

雙排扣外套與喇叭褲畫出經典輪廓，成套的短袖上衣與短褲有不少發揮，而且都有屬於GUCCI的標誌，例如GG Logo、綠紅綠織帶圖案，或是放大的馬銜鍊圖樣等，搭配中筒襪與溝紋橡膠底的馬銜鍊樂福鞋，很有青春街頭氣息。

▲2024春夏米蘭時裝周GUCCI。（圖／品牌提供）

▲穿上成套的短袖上衣與短褲，帶著GG Logo滑板遊走城市中。

▲2024春夏米蘭時裝周GUCCI。（圖／品牌提供）

▲2024春夏米蘭時裝周GUCCI。（圖／品牌提供）
▲來自GUCCI典藏設計的大尺寸帆布手提袋、可斜背的GG Logo水桶包。

GUCCI承襲經典又變化多端，RALPH LAUREN Purple Label則是優雅到底，在米蘭男裝周發表2024春夏系列，以「Ralph’s Dolce Vita美好生活」為主題，設計師Ralph Lauren表示：「夏天穿搭就是休閒率性，和煦日光與浪漫仲夏夜，勾勒出從容優雅的姿態。我設計的Purple Label 2024年春夏系列，反映出這種精神，在低調中流露迷人的魅力，充滿不受四季限制的個人風格。」

▲2024春夏米蘭時裝周Ralph Lauren。（圖／品牌提供）

▲2024春夏米蘭時裝周Ralph Lauren。（圖／品牌提供）

▲RALPH LAUREN Purple Label以美好生活為主題，打造2024春夏男裝。

陽光普照的義大利阿瑪菲海岸（Amalfi coast）是旅程的開始，呼應著美好生活，經典服裝染上鮮豔色調，讓風度翩翩的紳士趁機展現活潑不羈的一面，各種反差讓人驚喜，正裝搭配草編底的便鞋或鏤空涼鞋，透露出迫不及待想度假的心情，穿上襯衫、領巾與針織衫，絕對不會想到下身竟是花卉印花休閒短褲，夏天就是這麼樣的休閒率性，而且充滿活力。

▲2024春夏米蘭時裝周Ralph Lauren。（圖／品牌提供）

▲2024春夏米蘭時裝周Ralph Lauren。（圖／品牌提供）

▲2024春夏米蘭時裝周Ralph Lauren。（圖／品牌提供）

▲2024春夏米蘭時裝周Ralph Lauren。（圖／品牌提供）

▲2024春夏米蘭時裝周Ralph Lauren。（圖／品牌提供）

▲正裝搭配草編鞋、鏤空涼鞋，或是印花短褲等等，產生的衝突感很有意思。

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關鍵字：

米蘭男裝周, 2024春夏, GUCCI, RALPH LAUREN, Purple Label

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