營養師曝筊白筍「營養價值」，「大量水分且低熱量」夏天吃正好

▲筊白筍營養價值高，夏天吃正好。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

天熱沒胃口嗎？不如來試試筊白筍吧！營養師夏子雯分享，筊白筍營養豐富且因常存水裡，又稱為水筍，不管拿來水煮或是清炒，甚至連殼炭烤都相當美味。聽聽營養師盤點它的營養價值，一起來了解！

#富含大量水分低熱量

帶殼烤來吃，鮮甜多汁，每100公克含有水分94公克，但熱量只有16大卡。

#膳食纖維豐富

筊白筍每100公克含膳食纖維2.1公克，可提供咀嚼口感、提升飽足感，且能促進腸道蠕動、預防便祕；有助於控制血脂、血糖。

#多種維生素及礦物質

維生素如A、B1、B2、菸鹼素、葉酸，礦物質如：鎂、鐵、鋅，可維持正常生理機能。

#富含礦物質鉀

每100公克的茭白筍鉀含量約220毫克，適合高血壓、心血管疾者食用，有助於控制血壓、排除多餘鈉量；但慢性腎衰竭、洗腎患者，食用前最好先燙過，才能降低茭白筍鉀的食用含量。

▲（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）

營養師夏子雯也分享選購要領，建議挑選筍白結實飽滿，代表水分充足多汁，另外也可挑選筍身直、筍皮光滑的筊白筍，筍肉才會脆嫩。而購買後可用報紙包住再用塑膠袋包裹後放入冰箱，可保存3-4天，等烹煮前再用清水洗淨即可。

最後她也提醒，茭白筍性屬涼，容易腹瀉、手腳冰冷的人要少吃，或在烹煮時加入薑片、薑絲平衡更好。