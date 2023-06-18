別讓髮量洩漏年齡！盤點「養髮液新作」，每天用超有感

▲養髮已經成為一種保養趨勢。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

秀髮最明顯的老化症狀就是髮量變得不夠豐盈、細軟扁塌，健康成年人每天可能會掉大約70到100根頭髮屬於正常現象，但如果沒有新的毛髮長出並取代毛髮或在梳頭或洗頭時發現比平常脫落更多，這時請善用養髮精華，別只顧好臉部肌膚，卻讓髮量洩漏年齡。

▲艾瑪絲 草本強健養髮精華液補充瓶（有涼），500ml，3,280元

草本強健養髮精華液推出容量加大500mL補充瓶，內含多重養髮植萃清爽配方，維持頭皮沁涼舒爽、調理頭皮油脂分泌，提升頭皮防護力，髮根蓬鬆不扁塌。

▲basiik 微生平衡11高效養髮液，80ml，2,280元。

結合加歐美日四國專利成份，高達11%的植萃配方，更能完整改善頭皮蘊髮環境，滋養頭皮恢復健康狀態，讓你輕鬆擁有豐厚的秀髮。

▲歐舒丹 草本豐蘊養髮精華，50ml，1,380元。

以完美比例揉合迷迭香、雪松、天竺葵、檸檬和蠟菊5種草本植萃精華油，結合西洋菜萃取、當藥萃取及甘草萃取3大植萃昇髮精華及維生素E，幫助舒緩放鬆、活絡強健頭皮。

#plus 眉睫也要顧好，才是全方位保養

▲W.SHOW 睫眉全效精華，8ml，990元。

嚴選天然專利保濕成分，機能性營養配方，質地溫和，不刺激、不熏眼，幫助改善睫眉部位細軟脆弱毛髮、強化並滋養睫毛根部。

▲艾杜紗 魔束捲翹睫毛底膏 LE07 橘棕色，6g，540元。

人氣明星商品魔束捲翹睫毛底膏，特別推出夏季限定新色，明亮的橘棕色調為眼神增添輕盈感，一筆刷出根根分明不結塊的纖長美睫，媲美植睫毛般輕盈持久。