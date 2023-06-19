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超準！憑感覺挑「一件衣服」，秒測你在別人眼中的印象

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記者曾怡嘉／台北報導

想知道自己在別人心中是什麼印象嗎？《小紅書》有一個衣服心理測驗，網友實測都說準，快揪身邊好友一起來測測看吧！

▲▼服裝心理測驗。（圖／翻攝自小紅書）

▲挑一件衣服測出你在別人眼中是怎樣。（圖／翻攝自小紅書）

#憑第一眼直覺挑一件衣服，看看別人對你的印象是？

-----------------------------------------------------------------------------（下有解析）

#挑選A的你

你給別人一種神祕保守的感覺，不太喜歡和別人說自己的事情，做事情很有原則，讓身邊的人都對你很信賴，雖然給人有點難以接近的感覺，但其實和你熟了以後，會覺得你挺幽默有趣的，你的外型和性格給人反轉的印象。

#挑選B的你

別人對你的印象是很會交朋友，你很會做人，也懂得察言觀色，對社交也很有一套，不管去哪裡都很受歡迎。雖然你好相處，但一些根深蒂固的觀念卻不容易被影響，對待事情你總是很有自己的見解，別人不太能夠左右你的想法。

#挑選C的你

你給人的第一印象是個成熟的大人，做任何事情都進退得宜，只要在你身邊就會覺得很安心，你性格好，而且能力也很強，常常被周圍的人誇獎和稱讚，在你身上總有某著方面很出色，讓大家羨慕不已。

#挑選D的你

你讓人覺得個性很強，對身邊的人來說，你很能為大家帶來新的刺激和新鮮感，個性方面執著卻有孩子氣，有時候發起脾氣來也挺可愛的，但只要一認真就能把事情做好，很適合和創造力有關的職業。

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關鍵字：

心理測驗, 印象, 衣服

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