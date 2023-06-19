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凱特王妃11萬綠衣凸顯「愛爾蘭衛隊上校」身分　么兒閱兵敬禮萌翻

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▲▼ 凱特王妃 。（圖／達志影像/凱特王妃）

▲英國王儲威廉（右起）與凱特王妃、安妮長公主和夏綠蒂公主（前排右起）、路易王子與喬治王子一起看閱兵，兩兄弟表情很多。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國國王查爾斯三世將於11月14日過74歲生日，但官方慶祝活動定在6月17日登場，舉辦盛大的皇家閱兵儀式，資深王室成員全員到齊，包括人氣最高的王儲威廉一家五口，凱特王妃第一次穿新加坡設計師品牌Andrew Gn綠色新衣亮相，是她少數要價超過11萬元的名牌衣，然而風頭還是被5歲么兒路易王子搶走不少，因為「小淘氣」表情動作豐富，嘟嘴振臂、托腮、敬禮樣樣來。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／達志影像/凱特王妃）

▲凱特王妃身穿Andrew Gn綠色洋裝，戴上黛安娜王妃傳承的藍寶石鑽石耳環、卡地亞三葉草胸針，彰顯她「愛爾蘭衛隊上校」身分。（圖／美聯社）

▲▼ 凱特王妃 。（圖／達志影像/凱特王妃）

▲凱特王妃向Philip Treacy訂製與服裝完美搭配的綠色帽子，背面的優雅蝴蝶結也以妝點衣服上的扣飾。（圖／美聯社）

一向是美麗焦點的凱特王妃，此次閱兵大典為凸顯她的首個軍銜「愛爾蘭衛隊上校」，從服裝到珠寶選擇都呼應愛爾蘭，選穿明亮吸睛的綠色Andrew Gn洋裝，點綴方形的藍綠色系人造寶石扣飾，她並向知名帽飾品牌Philip Treacy訂製同色系帽子，背面的優雅蝴蝶結也以妝點衣服上的扣飾；此外，她搭配黛安娜王妃傳承的藍寶石鑽石耳環，同時別上象徵愛爾蘭的卡地亞（Cartier）三葉草胸針。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／達志影像/凱特王妃）

▲路易王子（前排左二）托腮，與家人一起看閱兵典禮。（圖／美聯社）

凱特王妃與王儲威廉帶著3個兒女站在白金漢宮陽台上閱兵，小王子路易與哥哥喬治王子穿著一模一樣的雙排金扣西裝搭配紅色領帶亮相，展現小紳士風範，但閱兵典禮一開始，他立刻顯露調皮本性，不時嘟嘴振臂，無聊時又托腮，最後再舉受敬禮，模樣可愛極了，鏡頭也捕捉到媽媽凱特王妃眼光不時落在么兒身上，顯然很怕他暴衝。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／達志影像/凱特王妃）

▲路易王子做出敬禮手勢，模樣可愛。（圖／美聯社）

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關鍵字：

凱特王妃, 夏綠蒂公主, 路易王子

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