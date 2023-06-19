星巴克6／19限時8小時「買一送一」　明起加碼連續2天第二杯半價

▲星巴克在端午連假前三天都有咖啡優惠 。（圖／取自官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克針對連續上班六天只休一天後的「首個厭世上班日」，推出好友分享優惠，6／19周一限時8個鐘頭讓你好好揪同事喝咖啡，療癒一下順便賺個小確幸，伯朗咖啡館6／19也是周一好友分享日，會員可享不限同品項買一送一優惠，而明（6／20）起星巴克再加碼兩天「第二杯半價」活動，準備讓星迷好好迎接端午連假囉！

星巴克針對端午連假前的3天上班日，均推出程度不一的優惠活動，讓大家好好撐過這3天準備休假去，6／19當天「MONDAY 不 BLUE 好友分享日」，消費者在上午11點至晚上8點期間至店，購買兩杯特大杯且風味、冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克由招待。

6／19當天好友日優惠品項不包括：星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

另星巴克6／20至6／21共2天期間，再推「準備夏日旅行第二杯半價」優惠，活動期間不限時段，且幾乎包含現做飲品全品項，消費者只要至店購買兩杯大杯且風味、冰熱一致的飲料，可享第二杯半價優惠。單筆交易最高限購四杯，且僅部分管制區門市不適用。

伯朗咖啡館6月卡友獨享飲品買一送一，針對6月份周一6／19、6／26，只要持伯朗Lounge卡消費，可享飲品買一送一，飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，並限結帳當日領取。