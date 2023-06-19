張清芳、Cindy Chao好人緣募得近億元　慈善珠寶全數拍出助罕病童

▲「一五一十・讓愛聚首」慈善拍賣晚宴總策劃張清芳（左）、珠寶設計師Cindy Chao盛裝出席。（圖／CINDY CHAO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

由張清芳發起並擔任總策劃、珠寶設計師Cindy Chao（趙心綺）創作珠寶、攝影師林炳存擔綱攝影統籌以及知名製作人陳鎮川為活動總監的「一五一十・讓愛聚首」慈善晚宴，日前於台北晶華酒店贊助的場地登場，成功拍出Cindy以十字架為靈感的15組共22件珠寶，總成交價近億元，將透過張清芳由台北富邦銀行擔任受託人的「新全公益信託社會福利基金」代表捐贈予財團法人台大兒童健康基金會、臺北榮民總醫院兒童重難罕中心、臺北醫學大學附設醫院顱顏基金三家醫院，為兒童建構完善的醫療環境。





▲張清芳（左）、珠寶設計師Cindy Chao成功募得近億元善款幫助罕病兒童。

張清芳在演藝圈與名人圈人脈廣闊，不僅號召林心如、蔡依珊等其他14位名人與孩子一同拍照舉辦「一五一十・讓愛聚首」慈善攝影展，也與Cindy邀請氣企業界等兩百多位賓客參加16日晚間的慈善晚宴，一同競標Cindy為此活動設計的珠寶。為炒熱氣氛，張清芳與共襄盛舉的庾澄慶親自獻唱，演藝界大姐大張小燕則擔任引言人，而未能到場的張艾嘉透過錄影方式獻聲說：「十字，不但象徵愛與保護，也是交會，匯集更大的力量。」





▲張清芳於「一五一十・讓愛聚首」慈善拍賣晚宴演唱。

在蘇富比拍賣官郭東杰主持下，Cindy為「一五一十・讓愛聚首」活動設計的珠寶已全數被收藏，當中幾位神秘藏家，透過書面競標，成交的總金額總計近億元，將全數投入改善台灣孩童的健康與醫療環境，同為人母的張清芳與Cindy Chao始終認為孩子是心底最柔軟的那一塊，期望此舉能拋磚引玉，未來能有更多人關注兒童醫療。





▲庾澄慶在慈善拍賣晚宴演唱經典名曲《只有為你》。





▲Cindy Chao以十字架為靈感設計15套共22件珠寶作品進行慈善拍賣。





▲晶華酒店贊助「一五一十・讓愛聚首」慈善拍賣晚宴場地。

萬寶龍（Montblanc）則於坎城影展期間，與德國超模兼演員Toni Garrn合作舉辦慈善拍賣午宴，資助AMEND在非洲推動的減少兒童道路交通事故計劃，以及Toni Garrn Foundation在非洲倡導的女童教育計劃，當中一件拍品是萬寶龍致敬二十世紀善家兼藝術贊助人的佩姬古根漢（Peggy Guggenheim）限量款888書寫工具，意在支持世界各地推動的讀寫教育計畫，進而改善兒童的生活。





▲萬寶龍日前聯手德國超模Toni Garrn（右）共同主辦坎城午宴，Alessandra Ambrosio也共襄盛舉。（圖／萬寶龍提供，以下同）





▲萬寶龍提供藝術贊助系列致敬佩姬古根漢限量款888書寫工具進行慈善拍賣。