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小資女存錢該避開的5個消費陷阱　「正確花錢」比縮衣節食更有用

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百貨週年慶,週年慶,購物,美腿,(圖／達志示意圖)

▲正確花費比一昧省錢更重要。（圖／達志示意圖、pexels、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

在物價飛漲但薪水不漲的年代，存錢似乎越來越困難了，但即使是月薪不高的小資族，只要理財觀念正確，存錢的痛苦值也會慢慢降低，不要一昧的極端縮衣節食，適時的花費也是必須的，日本YouTuber《以少量金錢過快樂生活》也分享5種消費陷阱，讓小資族在購買時更有清晰的概念。

週年慶,購物,彩妝,保養,。(圖／達志示意圖)

松竹梅法則
所謂松竹梅法則就是以「比較」的方式，來讓消費者感受商品的價值，假設你要買一個小家電，「松」家電的功能最齊全，價格1萬元、「竹」家電的效果一般，只能滿足一半需求，但價格僅5,000元、「梅」家電只能滿足一個需求，價格只要1,000元。

超過50%的人會選擇中間的竹家電，然後告訴自己調整心態就好，但多半超過50%的人會後悔，想說為何我當初沒買「松」。

正視自己的需求，找到最適合自己的商品，如果所有需求只有「松」家電才能滿足，就別因為只是想省一點就選擇僅符合一半需求的商品，要把1萬元視為必要花費，比起花了5,000元卻還後悔，反而覺得浪費了5,000元呢。

▲花錢,理財,投資,存錢,財富,致富。（圖／達志示意圖）

社群媒體的洗腦
一上IG就看到自己喜歡的韓星背著名牌包、才剛查詢「做蛋糕」，之後查看手機就滿滿的烤箱廣告，現在網路所有使用軌跡都能成為潛在的產品受眾，越在網路社群、搜尋上流連，就有更多物慾透過螢幕被激發。

有時放下手機去做做家事、爬爬山散散步，或找本書打發時間，別一直被廣告洗腦，然後再告訴自己不能買下它們很痛苦。

▲金錢,省錢,花錢,消費,逛街,物慾,。（圖／pexels）

特價不是物超所值
一看到商品特價，很多人會開始妥協。「雖然尺寸偏小，但如果我減肥就可以穿了」、「這以後可能會用到，先趁特價買起來」、「這款式雖然有點過時，但這價格我可以。」

真正的購物是「只買自己需要的」，如果有打折是錦上添花，就算再便宜特價只有10元，不用就是浪費10元，還要找地方來擺它，更為地球製造垃圾。

▲▼換季撿便宜反而更貴！試算衣服的PPW秒懂特價不划算。（圖／pixabay）

贈品效應
許多人很愛索取美妝或其他生活用品的小贈品，在銷售來說，贈品是提供試用機會，讓消費者有更多後續的購物效應，對消費者而言，也能先試看看產品好不好用，但有些銷售模式，會把贈品拿來當成加碼手段。其實贈品不是壞事，只要清楚這類商品是不是自己想用、需要的，再去索取試用就好。

▲花錢,理財,投資,存錢,財富,致富。（圖／達志示意圖）

點數積分回饋
很多人都遇過這樣的狀況，差一點就能累積下一個檻的回饋或積分，所以加買了東西去湊，在這樣的情況下請問自己「積分跟回饋累積能換得什麼？」「當下多買的商品付出多少金錢成本？真的需要嗎？」

有些人只是盲目累積點數，卻不知道點數能拿來幹嘛？說不定只能換一杯珍珠奶茶，那就直接用多付的商品成本去買比較快吧。也許當下會覺得只差那一點點很可惜，不如想著一個念頭就省下了一點錢更實際。

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關鍵字：

小資女, 存錢, 小資, 消費陷阱, 理財, 正確花錢

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