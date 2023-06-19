德州小騎士炸雞傳重回台南　進駐新光三越美食街10月開幕

▲德州小騎士炸雞目前僅在高雄、台中有分店。（圖／翻攝德州小騎士炸雞官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

1986年首度引進台灣的德州小騎士炸雞，經歷國內外經營權風波與市場考驗，目前僅在高雄地區4間分店，以及台中麗寶樂園1間店舖，近期傳出要重回台南，進駐新光三越台南新天地美食街，預計10月開幕，對此新光三越尚未回應。

▲德州小騎士炸雞是不少6、7年級生的青春回憶。（圖／翻攝德州小騎士炸雞官方粉絲頁）

連鎖速食店「小騎士」引進台灣超過30多年，是許多6、7年級生的青春回憶，全盛時期全台擁有超過50間的分店，相當受到歡迎，但因為是兩間代理商都談進授權，導致有「南北分治」兩間炸雞店名稱不同的狀況，在1999年末出現代理權爭議，2002年幾乎全面退出台灣。

在美國原名Texas Church's fried chicken的小騎士炸雞也是命運多舛，在1969年公司上市後，Church’s馬上就在七個州擁有多間分店，但隨著快速擴張，也出現了負面的傳言，導致業績下滑，在1980年代陸續被Copeland Enterprises等多家企業輪流易手，2021年於美國的連鎖店宣布被投資公司High Bluff Capital Partners收購。

▲台灣德州小騎士炸雞商標在1998年美國已經停用了。（圖／翻攝德州小騎士炸雞官方粉絲頁）

而台灣的德州小鬥士炸雞據報導，於2007年買斷小騎士的商標權，並以之前的LOGO在台灣開業，目前美國Church's fried chicken的商標已更換數次，與台灣的商標已經不同了。

近期《台南式 Tainan Style》粉絲專頁傳出德州小騎士炸雞即將回歸台南，引發不少網友期待，留言表示「小騎士有我滿滿的回憶」、「小時候的大餐都吃這個」、「餐點樣樣經典」，還有網友敲碗「溫蒂哈帝儂特利」。