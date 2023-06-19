碧昂絲、超模撞骨頭手鐲　Tiffany高調設計紅了半世紀

▲為致敬解放黑奴的六月節，碧昂絲於荷蘭演唱會全程穿黑人設計師服裝，左右手各戴Tiffany Elsa Peretti Bone Cuff純銀手鐲。（圖／翻攝beyonce IG）

記者陳雅韻／綜合報導

西洋樂天后碧昂絲（Beyonce）正巡迴全球舉辦演唱會，她所穿的每一套華服全出自精品大牌，在荷蘭場時她特別換上全為黑人設計師打造的服裝，目的是紀念6月19日象徵解放黑奴的六月節，她秀出身穿紅色開高衩亮片禮服的美照，左、右手各戴上Tiffany & Co. Elsa Peretti Bone Cuff純銀手鐲，和傑森史塔森（Jason Statham）的另一半、超模蘿西杭亭頓懷特莉（Rosie Huntington-Whiteley）撞了同款。





▲超模蘿西杭亭頓懷特莉穿ALAÏA貼身衣搭Tiffany Elsa Peretti Bone Cuff純銀手鐲，79,000元。（圖／翻攝rosiehw IG）

讓碧昂絲與蘿西杭亭頓懷特莉同時看上的Tiffany Elsa Peretti Bone Cuff純銀手鐲，是模特兒出身、已故珠寶設計師Elsa Peretti的代表作，設計靈感源自她到羅馬17世紀人骨教堂與巴塞隆納高第作品米拉之家參觀的經驗，轉化為線條大膽且符合人體工學輪廓的手環，Tiffany分開打造左或右手專屬的手環以貼合手腕，已紅了超過半世紀，她也是美國珠寶史上將純銀運用在珠寶的第一人，成功將純銀提升至奢華的地位。





▲蘿西杭亭頓懷特莉另一套俐落造型也搭同款Tiffany手鐲，拿著近期愛包Bottega Veneta手拿包。（圖／翻攝rosiehw IG）

高調手鐲成為穿搭利器，特別喜愛單色俐落穿搭的蘿西杭亭頓懷特莉，近來便將Tiffany Elsa Peretti Bone Cuff純銀手鐲戴牢牢，輕鬆展現一線模特兒氣勢；而她對包包也相當「專情」，近來頻頻拿著Bottega Veneta米色手拿包上街，印證時尚配件收藏無須多而在於精，好質感的設計最百搭。

