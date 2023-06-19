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《魷魚遊戲》失蹤警魏嘏雋戲外帥翻　戴智能金錶露奢華氣息

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▲▼魏嘏雋 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer品牌大使魏嘏雋戴Connected Calibre E4 智能腕錶42毫米燦金版。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》第二季演員陣容近日引起全球粉絲關注，原班人馬456號魯蛇玩家「成奇勳」李政宰、遊戲負責人「黃仁昊」李秉憲、「畫片男」孔劉都會回鍋，飾演李秉憲生死不明的刑警弟弟魏嘏雋，也將揭開兄弟失聯的原因。挾此劇驚人魅力，魏嘏雋成為時尚圈寵兒，近日不僅受義大利品牌Brunello Cucinelli之邀到佛羅倫斯參加晚宴，還是瑞士名錶TAG Heuer最新Connected智能錶形象照主角，彰顯型男品味。

▲▼魏嘏雋 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Connected Calibre E4 智能腕錶45毫米曜黑版（左）90,900元，42毫米燦金版75,700元。

魏嘏雋所戴的新款TAG Heuer Connected智能錶42毫米燦金版，為此系列首款金色PVD錶殼款式，流露奢華氣息；另外一智能錶新作為黑色DLC類鑽碳處理噴砂2級鈦金屬錶殼搭配陶瓷錶圈及玫瑰金塗漆點綴的45毫米曜黑版，兩款新錶均配有「TONOS」錶面，具10種繽紛面盤設計結合金色刻度及複雜功能，既實用也時尚。

▲▼魏嘏雋 。（圖／公關照）

▲Brunello Cucinelli日前於佛羅倫斯舉辦晚宴，魏嘏雋身穿雙排扣西裝帥氣亮相。（圖／Brunello Cucinelli提供）

一身黑色皮衣搭TAG Heuer Connected智能錶42毫米燦金版的魏嘏雋，不僅有酷酷的一面，也能轉換成優雅紳士風格，他到義大利參加被譽為羊絨之王的品牌Brunello Cucinelli晚宴，穿上白襯衫配雙排扣西裝，臉上掛著淺淺微笑，迷人極了。

►魏嘏雋同框《艾蜜莉》天菜超養眼！許光漢現身義大利今夜看FENDI秀

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關鍵字：

魏嘏雋, TAG Heuer, Brunello Cucinelli, 魷魚遊戲

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