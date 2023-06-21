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韓系水光唇大紅！持色畫法＆定妝技巧必學　軟萌氛圍感超絕

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文／美人圈

水光唇已經從2022年一路火到2023，許多人拿下口罩後第一件事都是換上全新水光唇唇彩，不僅襯得雙唇飽滿立體、軟萌氛圍感超絕！但水光唇美是美、就是不持妝，常常一下下就掉色需要補妝，這次帶來水光唇化妝及定妝技巧，即使是這種水感的唇彩也可以持久又顯色，快一起看看吧！

2023韓系水光唇大紅！韓星都在畫

今年唇彩代表趨勢絕對是水光唇，精緻的光澤透出淡淡的唇色，不僅唇峰飽滿立體，嘴角更是有著可愛的翹翹微笑線，整個人軟萌、氛圍感十足，不少韓星都換上這種唇妝，但是這種水光唇除了容易沾染、也非常不持色，隨著進食而脫落或有明顯沾杯痕跡都是問題，接下來就一起看看水光唇怎麼畫、怎麼定妝？快一起學起來！

水光唇怎麼畫更持久？唇部定妝

▲不少韓星都畫水光唇。（圖／IG@for_everyoung10、@cliocosmetics_official）

1：唇周先遮瑕

不管是任何質地的唇彩，只要唇周暗沉就會前功盡棄，暗沉不只會讓唇彩變得暗淡、甚至有種俗氣感。建議在上完底妝後，連唇周一併做遮瑕，嘴角暗沉的話也別忘記用淺色調的遮瑕做提亮，後續再上唇彩的話會漂亮很多。

水光唇怎麼畫更持久？唇膏畫法&定妝技巧必學，唇型更飽滿立體、唇色更持久不沾染

▲唇周先遮瑕。（圖／IG@herabeauty_official）

2：畫出唇型

水光唇如果畫不好，很容易給人一種豬油唇的感覺，其實其中的關鍵就在於唇峰線條！一般上完水光型的唇彩後會稍微弱化唇峰線條，如果剛好是嘴唇比較飽滿的唇型、沒有唇峰就很容易看起來香腸嘴，所以擦唇彩時建議可以先用唇筆加強描繪唇峰線條及唇型，在唇線邊緣描繪出理想的形狀、嘴角也可以畫出微笑線，唇型會好看很多！

水光唇怎麼畫更持久？唇膏畫法&定妝技巧必學，唇型更飽滿立體、唇色更持久不沾染

▲用唇筆加強描繪唇峰線條及唇型。（圖／IG@heartpercent）

3：畫完唇彩後，用衛生紙壓去光澤

畫完唇彩後，第一步我們可以先用衛生紙輕壓，目的是壓掉光澤感、留下色澤，讓水光唇彩的顏色可以更好的留在唇上，留下類似染唇的效果，之後再補上一層水光唇，讓整個唇外層是光澤感、內層又有顏色，這樣才會更持久。

水光唇怎麼畫更持久？唇膏畫法&定妝技巧必學，唇型更飽滿立體、唇色更持久不沾染

▲畫完先用衛生紙壓去光澤。（圖／IG@heartpercent）

4：加壓蜜粉防暈染、更持妝

畫完唇膏後，可以再用刷子沾取些蜜粉、隔著紙巾輕輕疊加壓上蜜粉，可以讓唇膏轉成微微的霧光質地，加強防暈染效果的同時也會更持妝。

水光唇怎麼畫更持久？唇部定妝

▲加壓蜜粉會更持妝。（圖／IG@toocoolforschool_official）

延伸閱讀

韓星都在畫！韓系微笑唇畫法教學，嘴角微笑線超自然，唇妝絕美乾淨、更減齡顯嫩

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

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關鍵字：

美人圈, 唇妝, 水光唇

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