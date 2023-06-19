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大秀直播／林柏宏一身老花飛巴黎　看「菲董」會把LV男裝變什麼樣

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▲LV 2024春夏男裝秀，是新任男裝創意總監菲董首度操刀之作。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

要說2024春夏男裝周最有話題的秀，當數LOUIS VUITTON（路易威登），因為將是新任男裝創意總監「菲董」Pharrell Williams執掌的首場大秀，男星林柏宏已經飛往巴黎準備欣賞，他穿著印染效果的LV Monogram牛仔裝現身機場，相當帥氣迷人。LV秀於台灣時間6月21日凌晨3點30分揭幕，透過上方影片連結就能看到。

▲LV 2024春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲LV 2024春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲林柏宏一身LV行頭現身桃園機場，飛巴黎參與2024春夏男裝周。（圖／品牌提供，以下同）

今年（2022）2月，LV終於宣布懸宕已久的男裝創意總監一職由菲董接任，讓不少人好奇接下來的LV男裝會是什麼模樣？幾天前菲董在IG發布了一張照片，只見他站在巴黎奧塞美術館（Musée d'Orsay）前，牆上掛著蕾哈娜（Rihanna）演繹的巨幅廣告，她穿馬賽克棋盤格襯衫露出孕肚、手上提著多個色彩鮮豔的LV Keepall旅行袋，菲董僅在Po文標記「LOUIS VUITTON MEN Spring-Summer 2024」，頗有預告將幹大事的氣氛，LV的前前任男裝創意總監Kim Jones也留了3個「火」的圖案，表達支持。

▲LV 2024春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲菲董在巴黎奧塞美術館前拍照，牆上是蕾哈娜拍攝的巨幅LV廣告。

▲LV 2024春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲菲董與時尚圈關係深厚，成為LV男裝創意總監備受矚目。

林柏宏受邀前往巴黎見證LV大秀，身穿印滿Monogram 老花的工裝風牛仔外套與同款長褲、背著全黑的Keepall行李袋在桃園機場登機，6月21日凌晨3點30分透過直播和林柏宏一起入座，看看菲董會帶來什麼驚喜。

▲LV 2024春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲林柏宏背的Keepall Bandoulière 50旅行袋，125,000元。

2024春夏男裝周如火如荼，LV一改過往壓軸最後一天辦秀的習慣，在巴黎開秀的第一天就登場，三宅一生旗下男裝HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE則於台灣時間6月22日下午17點30分在巴黎裝飾藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs）上陣，可透過官網官方IG欣賞，GIVENCHY在同一天的稍晚接棒，DIOR男裝秀的時間是6月23日晚上8點30分，一場接一場，各自精彩可期。

▲LV 2024春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲三宅一生旗下HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE的2024春夏男裝秀，將在6月23日舉行。

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關鍵字：

直播, LOUIS VUITTON, LV, 路易威登, 林柏宏, 菲董, Pharrell Williams

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