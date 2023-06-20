夏季穿搭配色範本！藍＋白不出錯　卡其色1搭法更顯瘦高級

文／美人圈

悶熱的夏季到來，穿搭上總是沒有想法，不妨參考看看韓系穿搭！韓國人對外貌的執著眾所皆知，而韓系穿搭不僅簡約又有質感，細緻的色系搭配其實也很值得我們學習，今天一起看看夏季穿搭配色，藍＋白、藍＋卡其不出錯，粉＋藍減齡顯嫩，這無腦配色組合更顯瘦，不要再只會黑白灰了、快一起將夏季穿搭配色筆記起來吧！

夏季穿搭配色推薦

藍＋白

藍＋白是夏季最推薦的清爽系配色，不管是白襯衫、白T都可以搭配藍色丹寧牛仔褲營造出夏季清爽look，除了牛仔褲之外，像是西裝褲、休閒褲等也很推薦，像韓妞這樣即使腳上踩一雙涼鞋，在休閒中也不會給人過於邋遢的感覺！

▲藍＋白是夏季最推薦的清爽配色。（圖／IG@_feelings2，下同）

夏季大多流行這種偏淺、偏明亮的色調，反過來説，像是淺藍、深藍色上半身搭配白色下身的穿法也很推薦！如果是對於腿型或屁股比較沒有信心的話，也可以選擇偏直筒的白褲版型，搭配寬鬆一點的藍色調上身，打造更加修身的休閒穿搭。

藍＋卡其

今年復古Y2K大火，這種卡其色調的褲型也是今年很常看到的單品，像是休閒褲、工裝褲都很推薦！這種卡其色調除了搭配黑、白、灰之外，深藍或淺藍等藍色調其實也很適合搭配卡其色，可以將穿搭襯托的相當有質感。也可以再搭配同色系的咖啡色皮帶增加穿搭層次與細節，更在視覺上塑造好比例。

像今年大紅的低腰網球裙也有不少卡其色的款式，搭配藍色襯衫馬上有高級感，而且相當減齡顯嫩。

▲今年大紅的低腰網球裙。（圖／IG@withbloomm，下同）

粉紅＋淺藍

春夏就是要有一些明亮的色調，粉紅＋淺藍就是韓妞們鍾愛的一個色彩搭配，這種色調穿上後整個人柔柔嫩嫩、真的很減齡。

今年大推這種偏短版的針織上身，或是將薄的針織外套單穿，搭配牛仔褲顯得更隨性。

果綠＋淺藍

另外一個夏季推薦的顏色就是果綠，果綠色想要搭配得好其實也不難，像這樣搭配淺藍就很推薦，整體色調淺淺嫩嫩，相當適合夏季的清爽氛圍，整體看上去更清新明朗！

▲果綠色搭配淺藍很推薦。（圖／IG@906studio_official，下同）

其實像這種偏淺、飽和度不是太高的果綠色調也非常顯白，完全是肌膚打光板，可以讓膚色更加白皙通透。

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