fb ig video ETtoday search mobile

夏季穿搭配色範本！藍＋白不出錯　卡其色1搭法更顯瘦高級

>

文／美人圈

悶熱的夏季到來，穿搭上總是沒有想法，不妨參考看看韓系穿搭！韓國人對外貌的執著眾所皆知，而韓系穿搭不僅簡約又有質感，細緻的色系搭配其實也很值得我們學習，今天一起看看夏季穿搭配色，藍＋白、藍＋卡其不出錯，粉＋藍減齡顯嫩，這無腦配色組合更顯瘦，不要再只會黑白灰了、快一起將夏季穿搭配色筆記起來吧！

夏季穿搭配色推薦

藍＋白

藍＋白是夏季最推薦的清爽系配色，不管是白襯衫、白T都可以搭配藍色丹寧牛仔褲營造出夏季清爽look，除了牛仔褲之外，像是西裝褲、休閒褲等也很推薦，像韓妞這樣即使腳上踩一雙涼鞋，在休閒中也不會給人過於邋遢的感覺！

夏季穿搭配色範本！藍白、藍卡其配色不出錯，粉藍減齡顯嫩、無腦配色這樣穿更顯瘦高級

▲藍＋白是夏季最推薦的清爽配色。（圖／IG@_feelings2，下同）

夏季大多流行這種偏淺、偏明亮的色調，反過來説，像是淺藍、深藍色上半身搭配白色下身的穿法也很推薦！如果是對於腿型或屁股比較沒有信心的話，也可以選擇偏直筒的白褲版型，搭配寬鬆一點的藍色調上身，打造更加修身的休閒穿搭。

夏季穿搭配色範本！藍白、藍卡其配色不出錯，粉藍減齡顯嫩、無腦配色這樣穿更顯瘦高級

藍＋卡其

今年復古Y2K大火，這種卡其色調的褲型也是今年很常看到的單品，像是休閒褲、工裝褲都很推薦！這種卡其色調除了搭配黑、白、灰之外，深藍或淺藍等藍色調其實也很適合搭配卡其色，可以將穿搭襯托的相當有質感。也可以再搭配同色系的咖啡色皮帶增加穿搭層次與細節，更在視覺上塑造好比例。

夏季穿搭配色範本！藍白、藍卡其配色不出錯，粉藍減齡顯嫩、無腦配色這樣穿更顯瘦高級

像今年大紅的低腰網球裙也有不少卡其色的款式，搭配藍色襯衫馬上有高級感，而且相當減齡顯嫩。

夏季穿搭配色範本！藍白、藍卡其配色不出錯，粉藍減齡顯嫩、無腦配色這樣穿更顯瘦高級

▲今年大紅的低腰網球裙。（圖／IG@withbloomm，下同）

粉紅＋淺藍

春夏就是要有一些明亮的色調，粉紅＋淺藍就是韓妞們鍾愛的一個色彩搭配，這種色調穿上後整個人柔柔嫩嫩、真的很減齡。

夏季穿搭配色範本！藍白、藍卡其配色不出錯，粉藍減齡顯嫩、無腦配色這樣穿更顯瘦高級

今年大推這種偏短版的針織上身，或是將薄的針織外套單穿，搭配牛仔褲顯得更隨性。

夏季穿搭配色範本！藍白、藍卡其配色不出錯，粉藍減齡顯嫩、無腦配色這樣穿更顯瘦高級

果綠＋淺藍

另外一個夏季推薦的顏色就是果綠，果綠色想要搭配得好其實也不難，像這樣搭配淺藍就很推薦，整體色調淺淺嫩嫩，相當適合夏季的清爽氛圍，整體看上去更清新明朗！

夏季穿搭配色範本！藍白、藍卡其配色不出錯，粉藍減齡顯嫩、無腦配色這樣穿更顯瘦高級

▲果綠色搭配淺藍很推薦。（圖／IG@906studio_official，下同）

其實像這種偏淺、飽和度不是太高的果綠色調也非常顯白，完全是肌膚打光板，可以讓膚色更加白皙通透。

夏季穿搭配色範本！藍白、藍卡其配色不出錯，粉藍減齡顯嫩、無腦配色這樣穿更顯瘦高級

延伸閱讀

洋裝怎麼穿不俗氣？韓星洋裝穿搭範本，韓韶禧甜辣穿搭超顯瘦、Jennie穿搭顯高必學

2023夏季韓系穿搭推薦！網球裝、針織背心顯瘦修身、女團也愛穿，這款是Jennie私服最愛

2023韓國必敗潮牌推薦！小雛菊Tee、斷頭小熊人氣爆棚，這牌還是Jennie、高允貞的最愛

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

美人圈, 穿搭, 配色

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

陳昊森戴PIAGET轉動珠寶當暖男

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

離開MOSCHINO倒數　Jeremy Scott反叛牛仔裝必收

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

超準心測！「挑一個顏色」秒測你潛意識中是哪種靈魂？

超準心測！「挑一個顏色」秒測你潛意識中是哪種靈魂？

超準！憑感覺挑「一件衣服」，秒測你在別人眼中的印象

超準！憑感覺挑「一件衣服」，秒測你在別人眼中的印象

天熱浮躁不安？盤點5款「居家香氛」，心情立刻平靜放鬆

天熱浮躁不安？盤點5款「居家香氛」，心情立刻平靜放鬆

夏季穿搭配色範本！藍＋白不出錯　卡其色1搭法更顯瘦高級 《魷魚遊戲》失蹤警魏嘏雋戲外帥翻　戴智能金錶露奢華氣息 星巴克6／19限時8小時「買一送一」　明起加碼連續2天第二杯半價 德州小騎士炸雞傳重回台南　進駐新光三越美食街10月開幕 端午連假請注意！營養師點名「4種人」吃粽子別放縱 超準心測分析你的童年陰影是什麼？個性自卑、壓抑情緒都可能是環境所致 凱特王妃11萬綠衣凸顯「愛爾蘭衛隊上校」身分　么兒閱兵敬禮萌翻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面