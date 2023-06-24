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混合肌必學無粉底「白開水底妝」畫法　輕透感濾鏡更顯嫩

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文／美人圈

夏日底妝越輕薄越好、甚至省略粉底其實更可以打造出清爽且不脫妝的乾淨妝容，這種「無粉底」底妝其實從去年開始大火，不刻意追求無瑕，而是最大限度保留肌膚原生質感，少了層層堆疊的厚重粉感，也更加輕透、不造成肌膚負擔。這次帶來夏季無粉底白開水底妝步驟，妝前、遮瑕都是重點，提亮步驟一秒減齡顯嫩，快一起看看吧！

無粉底白開水底妝步驟

1：化妝棉梳整肌膚紋理

這款無粉底妝容少了粉底，所以在完妝後妝感會更透明、且強調原生肌膚質感，妝前上建議以清爽的保濕為主，可以先用浸濕過化妝水的化妝棉濕敷、接著順著肌膚紋理輕輕擦拭，達到梳整肌膚表面的效果，後續再使用質地清爽的保濕精華及保濕霜幫助肌膚保濕，幫助增加潤澤感。

▲妝容。（圖／翻攝自IG）

▲用化妝棉梳整肌膚紋理。（圖／IG@celimax.korea）

2：局部加強保濕、上妝前

如果不是特別乾燥的膚質，其實一般膚質在夏季妝前保養中是完全可以使用「防曬」取代保濕霜的，防曬具足夠的保濕度，在臉上平整的抹開後可以潤澤肌膚表面，避免因為過度保養層層疊加，反而讓肌膚殘留過多油脂。另外可以針對局部易乾燥部位補上些保濕霜或是保濕妝前即可，稍微等成膜、不黏膩後再上後續底妝。

▲妝容。（圖／翻攝自IG）

▲一般膚質在夏季妝前保養是可以使用「防曬」取代保濕霜的。（圖／IG@celimax.korea）

3：局部遮瑕，輕點拍開

針對比較明顯的痘疤或斑點瑕疵可以先用膚色調的遮瑕進行修飾，用小號眼影刷沾取遮瑕輕輕點在痘疤、斑點部位，接著稍微往外暈染，這樣混合遮瑕的方式可以讓遮瑕效果更自然，且精準的修飾瑕疵。眼周的青色、棕色黑眼圈則推薦用偏橘色調的校色遮瑕來修飾，一樣用眼影刷暈染，遮瑕效果更自然。

▲妝容。（圖／翻攝自IG）

▲局部遮瑕。（圖／IG@mude_official）

4：淺色遮瑕提亮凹陷及溝紋

針對淚溝或是法令紋等凹陷部位，可以選擇偏粉色調的霧面高光或是淺色遮瑕來提亮，用一把較小的眼影刷沾取適量霧面高光，針對凹陷部位輕輕填補，或是直接用淺色遮瑕在凹陷部位畫出三角形，之後輕輕暈染開，視覺上馬上有膨潤感而且相當自然。

▲妝容。（圖／翻攝自IG）

▲淺色遮瑕提亮凹陷。（圖／IG@mude_official）

5：疊加修容、頰彩增加輪廓感

無粉底妝容因為幾乎沒有粉感，所以修容步驟格外重要，可以增加面部輪廓感。可以在蘋果肌部位使用腮紅，或是也推薦直接以唇膏輕輕點開，再用粉撲或美妝蛋拍開，另外也可以在臉部高點像是鼻樑、額頭、下巴、眉骨部位打上一點高光，加強臉部輪廓，讓輪廓更加緊緻立體。

▲妝容。（圖／翻攝自IG）

▲疊加修容。（圖／IG@wakemake_official）

6：壓上一層蜜粉

最後就是定妝，出油量較大或想要定妝效果更高的話，可以用粉撲輕輕壓上一層透明蜜粉定妝。如果想要那種輕透感的話，推薦選擇粉色或紫色調的蜜粉，不僅不會破壞肌膚原生質感，會呈現那種磨皮般的細緻膚觸，且妝容也會更輕透乾淨。

▲妝容。（圖／翻攝自IG）

▲壓上一層蜜粉定妝。（圖／IG@luna_makeup_official）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

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關鍵字：

美人圈, 白開水底妝, 粉底, 底妝

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