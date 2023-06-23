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看韓星學夏日超夯「多巴胺穿搭」　跟上鮮豔熱潮，簡單配法一次看

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文／美人圈

今年夏天最流行的一組時尚關鍵字叫做「多巴胺穿搭」！多巴胺是一種人體腦內分泌的「快樂物質」，從色彩心理學來說，鮮豔的顏色可以讓心情較為愉悅，七彩繽紛的穿搭造型也很適合夏天。韓國許多女星早就跟上流行，在她們的私服穿搭中充滿了多巴胺，別害怕過於亮眼的顏色一般人無法駕馭，今天跟著韓國明星這樣穿，人人都可以輕鬆創造出屬於自己的風格。

▲穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲多巴胺穿搭。（圖／IG@yoo.xx）

多巴胺穿搭

1：選一鮮豔色單品做搭配

平時衣服以黑白色系為主的人，只要加入一點多巴胺色作點綴，就能瞬間亮眼起來，也不用怕尷尬。像是少女時代成員Tiffany，就用一件黃色小花上衣，搭配黑底白條紋的西裝褲，讓正式的西裝褲增添了一點夏日的氣息。秀英則是選擇了一件粉紅色的長褲，搭配白色短T和米色披肩，超時尚的！如果今年想嘗試一點多巴胺穿搭，小編推薦首選絕對是粉色長褲，最能無痛上手！

▲黑白色系以多巴胺色作點綴，就能瞬間亮眼起來。（圖／IG@tiffanyyoungofficial、@sooyoungchoi）

2：同色系搭配

同色系穿搭一直都是最安全的搭配，整體以相近色為主，也能讓人看起來很舒服。BLACKPINK Jennie上下身都以淺粉和桃粉色這兩色相間，鞋子也是同色系的桃粉色，上身是格紋、下身則是條紋，雖然紋路設計完全不同，卻不會讓人覺得搭配起來不合理。

▲穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲同色系穿搭。（圖／IG@jennierubyjane）

3：整套單一顏色

擔心駕馭不了鮮艷的多巴胺色？可選擇像BLACKPINK Jennie的這套偏粉嫩的黃色套裝，三件式的穿法讓整體穿搭看起來更有層次，不會因為只有一個顏色而失去造型感。如果出門不想費心思搭配，可以像少女時代的秀英一樣，選擇一件鮮艷顏色的連身洋裝，輕鬆就能帶著多巴胺出門。

▲穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲整套單一顏色不用費心思。（圖／IG@jennierubyjane、@sooyoungchoi）

4：深淺色單品相配

韓國網紅Heejoo的這套是以「黃+橘」兩種相近色做搭配，一深一淺的顏色看起來相當活潑，再配上同色系的鞋款，整體給人一種很和諧的感覺。若是想做不同風格的嘗試，也可以像少時的秀英和俞利這樣穿，選擇深淺各一色做不同的撞色搭配，明亮的顏色在昏暗的燈光中也超級顯眼。

▲穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲一深一淺的顏色看起來相當活潑。（圖／IG@yoo.xx、@sooyoungchoi）

5：進階版就大膽選擇撞色

如果本來就喜歡亮色的妳，絕對要挑戰看看撞色搭法，才能突顯妳獨到的時尚色彩學！紫色是出了名的難搭配，但配上以為超不搭的鮮豔草綠色，卻這麼好看！像是IU所穿的這套配色，馬上成為流行配色指標。另一個撞色組合推薦，就是可愛俏皮又不出錯的「黃+綠」，少時成員Sunny的這套跳色穿搭，就展現了滿滿的青春活力感。

▲穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲大膽選擇撞色。（圖／IG@dlwlrma、 @515sunnyday）

6：包包也可以充滿多巴胺

(G)I-DLE宋雨琦則是選擇單一彩色上衣做搭配，不過值得注意的亮點是她所背的大包包，是由顏色鮮豔的色塊所組成，簡直就是多巴胺穿搭的最佳示範單品。

▲穿搭 。（圖／翻攝自IG）

▲包包也是多巴胺穿搭的最佳示範單品。（圖／IG@yuqisong.923）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

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關鍵字：

美人圈, 穿搭, 多巴胺穿搭, 鮮豔配色

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