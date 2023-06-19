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端午連假請注意！營養師點名「4種人」吃粽子別放縱

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▲▼營養師教吃粽子。（圖／Pixabay）

▲端午節吃粽子淺嚐即可。（圖／Pixabay）

記者曾怡嘉／台北報導

端午節即將到來，想到美味的粽子真讓人口水直流，但是粽子熱量高，針對一些高血糖、高血脂的人恐負擔太大，營養師就點名4種人別害怕吃粽子，只要換個方式吃，健康又少負擔。

#腸胃消化不良

建議控制份量，細嚼慢嚥、一次勿吃過多糯米，營養師推薦可以搭配鳳梨、奇異果、木瓜食用，能夠幫助消化。

#高血脂

高血脂的族群應避免肥肉花生粉、蛋黃等高油脂、高熱量配料，改吃全穀粽增加纖維攝取，較為健康。

#高血糖

營養師高敏敏指出，衛福部建議每日飲食中，添加糖攝取量不宜超過總熱量的10%，若能控制在5%以下更佳。若以每日攝取2000大卡之成年人計算，每日添加糖攝取應低於25~50公克，而一顆豆沙粽已超過一半！建議高血糖朋友應避免吃甜粽子，也可吃全穀粽搭配蔬菜，穩定飯後血糖。

#腎臟疾病

少沾醬、避免含磷較高的全穀粽，可以吃白糯米粽較佳，而蔬菜應先川燙過再做享用。

▲▼營養師點名「4種人」吃粽子別放縱 。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲營養師建議一天一顆粽。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

除了上述4種人要注意吃粽子的小撇步，一般人若吃粽子怕胖，也可以遵循以下4點：

1.替換正餐澱粉：控制澱粉量＆熱量不爆表
2.搭配蔬菜一起吃 增加纖維量：幫助增加飽足感、飲食更均衡
3.甜粽要克制：勿一顆接一顆 含糖量高
4.沾醬另外倒小碟子：勿直接倒在粽子上 控制鈉量＆糖量

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關鍵字：

粽子, 健康, 血糖, 血脂

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