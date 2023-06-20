安格斯12星座一周運勢6／19-6／25　金牛人財兩旺、天蠍土逆影響情緒

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

在水星與太陽的簇擁下，這周牡羊座迎來一年之中少有的人際盛典，不論工作或是生活，都有來自各方的邀約，有機會展開一場長程旅遊，也可能會和久未重逢的舊友相見歡！這段時間運用人際手腕將能為你帶來想要的助力，工作上多了貴人扶持如虎添翼，想脫單的人試著透過朋友推介牽成，會比被動等待更有機會。

金牛座 4.21~5.20

雖然二宮金錢宮位中吉星閃耀，為你帶來財旺、人旺的氣場，然而冥王星和土星在遠方逆行遙相呼應，對金牛座產生的低氣壓不可小覷，這周的你無論工作或感情方面，受點小挫折在所難免，一些小是小非，只要別放心上就不起作用，怕就怕你過於鑽牛角尖形成殺傷力極強的刺，可能連原本的好運都受到影響。

雙子座 5.21~6.20

多了各方吉星的加持，雙子這周顯得神采飛揚，能在眾人目光下有十分耀眼的表現，不過得意時期也容易沉迷在好玩的事情裡，得掌控好時機，別因一時玩樂而誤了正事。受到土逆影響，剛萌芽的愛情可能受到阻礙，雙子得花更大力氣付出與呵護，感情才有機會突破重圍。有對象者感情轉圜如意，情人會是你最甜的陪伴！

巨蟹座 6.21~7.21

近期接踵而至的各種工作、任務讓巨蟹座顯得有些分身乏術，加上土星逆勢的負能量來勢洶洶，近期對於感情似乎心有餘而力不足，就算心中有好感的對象，但一切也只想隨緣。至於已經有戀情的，再忙也要多留點時間給情人哦！接下來工作上要扛的責任只會愈來愈重，卯起來打拼的同時也別忘了關心身邊關心你的人。

獅子座 7.22~8.22

金星駐守獅子座本命宮，大大削減了獅子的銳氣，也減少了與人擦槍走火發生摩擦的危機，這段時間的你不必擔心會得罪別人，反而要留心身邊的豬隊友搞破壞，工作當心因細故與夥伴起衝突。感情上單身者頗受歡迎，你積極有勁兒的個性特別迷人，主動一點對方可能會比你更主動。有對象者感情關係有機會進階，試著多溝通讓兩人默契更上一層樓。

處女座 8.23~9.22

雖然處女座也並不是真的那麼恰北北又一板一眼，有時候嚴肅只是一種害羞怕生的偽裝，處女座就喜歡透過挑剔、嫌東嫌西來掩飾自己沒自信的一面，特別是單身處女這周感情機會多多，身邊疼你、對你好的對象並不是沒有，只是總被你東躲黑藏裝傻而無視，但其實你也很需要有人陪伴、有人聽你說話，別太拒人於千里之外。

天秤座 9.23~10.22

金星與太陽對站在對你有利的位置，這周天秤整體運勢不弱，不過得多留一分心在土逆的部分，當心突如其來的變化打翻一手好棋！這周遇到意料外的狀況千萬別慌了手腳，愈是沉著穩健的表現，愈能把小事化無，金星能為你帶來心境上的轉折，感情上不妨拋下舊有的傷感，給自己更多些樂觀的期待，幸運之神依舊在你身邊。

天蠍座 10.23~11.22

很多想要改變的能量匯聚在你心中，而這周土星由順轉逆的變化攪局，很可能直直影響到你的情緒，打亂了你工作與生活的腳步，不過也的確是到了天蠍鼓起勇氣改變自己的時刻，任何在生活上的領域，都會刺激你執行一些新的計畫或做法！感情也正在不知不覺當中變化，一旦你下定決心從新開始，就會進入到完全不同的局面，同時也沒法再走回頭路了。

射手座 11.23~12.21

從低潮走出，正一點一滴全面恢復往日霸氣與活力的射手座，本周一點小進步就能大大增強你的氣勢，只要你站得住腳，就可以在職場上據理力爭，強大的氣場不僅能為同事夥伴爭取福利，表現也精彩可期！只是射手座這周承接到土逆的影響，感情並不算平順，要前進或是保持原地，決定權都不見得在自己手上，不如盡人事聽天命，把日子過得開心更重要。

摩羯座 12.22~1.19

土星步上冥王星的後塵，這周也開始了退行之旅，對摩羯來說不少變化將讓你相當有感，特別是人際溝通上，低調、低聲下氣不見得是最好的作法，說話表達不見得要搶快，但先想一想再說出最有力量的語句，會更受人注意。近期跟愛情的緣分還是差了一點點，就算想早早脫單，也得耐心等候一段時間，目前還不算成熟，不適合採取行動。

水瓶座 1.20~2.18

土星逆行來攪局，這周水瓶表現由強轉弱，愈來愈大的障礙開始阻撓你的情感小宇宙，有對象的與情人最近口頭上的爭吵將愈來愈多，好在兩人愈拌嘴愈了解彼此，這只是種溝通模式，不需太擔心。沒情人的最近這陣子較難繃出個對象，急也沒用，不如跟朋友開心吃喝，別擔心太多！工作上粗心大意的事件有增多的趨勢，雖然有機會彌補，但也不免多耗了些時間。

雙魚座 2.19~3.20

雙魚座這周心情起伏變化如同雲霄飛車，好壞反差非常大，一旦壓力來襲就容易像緊箍咒一樣讓魚兒感到十分傷神，若是太過急燥、太過負面，反易造成反效果。單身魚兒們，此時感情曖昧不明，別一口氣把真心都放在不穩定的未知上！有對象者與情人之間的默契還有待進化，不妨多多溝通聊天，好好弄清楚所有不明白的底細。

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