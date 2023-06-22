盛開自由的愛　李心潔：不同年紀的人生階段，一定要有重新開始的勇氣

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

立夏前一日，炙熱高溫好比在滿是藝術氣息的拍攝現場，眾人雀悅等待李心潔到來的心情。當她一身雪白裙擺搖搖翩然提早抵達，揚起20年都未曾改變的少女甜美笑顏，自在又悠然地和大家打招呼，隨即讓我們的腦海響起她一首首膾炙人口的歌曲BGM，當時當刻瞬間又再次找回屬於我們愛像大海的青春和不顧一切的勇氣，感動油然而生，口中不自覺哼唱起「今年的夏天不會像個幻覺～你是太陽燙得發燒，給我擁抱留在嘴角～夏天沒完沒了，這裏是不是天涯海角～」

聆聽生命故事

這個夏天，對李心潔來說有點不一樣！多年來深耕演員劇作表演，是各大影展與獎項的常勝軍，大多時候站在螢光幕前的她都是在宣傳電影，「許多人看到我的演出也都是在飾演戲劇裡的角色，因此希望藉由這次回歸樂壇，帶著我身邊的故事，跟大家的連結是更內在的，能看到我的內心世界，看到真正的李心潔是怎麼走到現在的一個成長歷程。」始終思思念念歌迷的她，即便不在歌唱舞台上，也不忘初衷持續嘗試作音樂，「在創作過程的抽絲剝繭中，讓我更清楚自己的現狀，明晰了心之所向，反而沒什麼負擔與包袱，很開心、很自在、很自然地寫歌和唱歌。」

李心潔在和家人踏實體驗生活的簡單日子裡，顯見了熱愛音樂的驅動力。今年春天推出了由她擔綱監製的紀錄片《孩子, 你好嗎？》，片中四篇章系列除了有以她為主角的故事紀實《我的名字叫李心潔》之外，她也首度任職導演，執導《山頂小屋》，並在製作之時誕生出新歌曲，「紀錄片毫無保留記下我的生命故事，同時延伸出了以『女人的成長』為概念的全新EP作品《盛開》，這對我而言所代表的價值是擁有充足的靈魂厚度，而花了20年時間醞釀出豐富生命經歷後的磨練轉換，藉此傳遞真善美的力量，相信愛都一定能隨著年紀更加盛開。」特別的是專輯中每首歌都以她的口白作開場，像是有聲書，用歌詞表達心情、用歌聲講述故事，心裡充盈地唸誦著、哼唱著愛的生命絮語，從〈小鎮〉、〈小黃花〉、〈親愛的, 我想妳了〉、〈秘密森林〉、〈盛開〉都在她嗓音流動的低吟輕唱旋律中，娓娓道訴出情深意長的共鳴情感，溫暖療癒也鼓勵了她自己和你與我。

靈魂自由自在

唱歌，一直是李心潔生命中最熱愛的部分之一，做的音樂裡蘊藏著她愛的力量和堅定的勇敢。高中18歲時，她在朋友報名下，在家鄉馬來西亞的滾石唱片公司參加導演張艾嘉新人徵選，而被發掘至台灣發展，開始拍攝廣告，並於1996年底發行個人首張唱片《同一個星空下》，正式以歌手身份出道，「只是當時第一張專輯銷售未如預期，而感到很挫折；但也及早認知到一切的成功順遂都不是理所當然，否則就不會有自由的李心潔。」接著幾年努力朝目標勇往前進的她，唱的〈自由〉、〈風暴〉、〈裙擺搖搖〉、〈又下雨了〉、〈愛像大海〉、〈對不起我不愛你〉、〈愛錯〉、〈謝謝你的愛〉、〈沒完沒了〉等等多首歌曲，都成了烙印在人們心中無可取代的時間印記，至今仍朗朗上口傳唱著。

李心潔細數那些年推出的經典歌曲，「〈自由〉這首歌肯定是影響我最深，最代表我的一首歌。」她笑說：「不只因為我是1月23日一二三自由日出生，從我的生命在宇宙起源時，天生就很在乎我自不自由這件事。」即便在她結婚為人妻、生子為人母，也從未有必須為家庭犧牲自我的想法產生，「不管我在人生任何階段、做任何事情，都覺得我的靈魂是自由的，擁有自主的力量，能決定自己要做的事，且一旦下定決心就不會後悔跟埋怨。並常常提醒自己要有能夠面對失去的勇氣，什麼事情該結束了就結束了，不會再往回頭看，這種感覺讓我覺得特別自由，因為我隨時能夠放下一切就走！」

笑稱水瓶座的自己，「在年輕時常有人覺得我是個外星人，不管在當演員或歌手，在相處後會發現有時候我常常抽離這個現實，飄到另一個世界放空。」她說：「水瓶座人滿有靈性的，所以大多數都會去接觸身心靈相關事物的練習，或是會跟自己展開內心的對話，然後很喜歡思考生命是什麼？很喜歡探索世界。」現在一點也不覺得與眾不同的自己「怪怪的」李心潔認為「這就是我！」

她進一步回望起過去年輕時，容易緊張焦慮，要追求很多事物來證明自己，既執著又很用力，得失心過重的身心俱疲，「尤其在當歌手第二年，有段時間很不快樂，讓一向都很喜歡與人交流相處 Down to earth的我覺得太被保護、被捧上舞台反倒覺得有點孤單，跟人的距離越來越遠，不能做自己的好像必須時刻維持形象又擔心默默無名，深受痛苦。」這也使得從七歲開始就會跟內心聲音自我對話的她，即刻意識到自己要去突破恐懼，揭開害怕的真面目，而去上心靈課程，「學會不掩飾自我的脆弱，懂得擁抱內心的黑暗面，才能看到光明。」她如此宏亮地說。

愛是學會放手

20出頭花樣年華時，自認智慧不夠的李心潔，在一次次由內向外探索，在嬌小纖瘦的身軀裡，豐盈又寬和地堆砌著巨大能量。30歲開始禪修、打坐的她更是找到自己一輩子心靈歸宿的輕鬆安定感，近年則意識到「生命影響生命，人與人之間的互動交流是很寶貴的，若能夠讓人際關係都保持在一股很善良、很平衡的狀態時，就會有善意的循環，並在這些愛的相處裡收穫到成長。」

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相信世上是有真愛的她表示，過去也曾愛人愛得很用力，害怕失去、沒有安全感，會想牢牢抓住一個人；然而經過多年生命歷練，最大關鍵在有了孩子以後，李心潔有了啟發「愛應該是放手！」不論是愛情、友情和親情都是，這其實是很自然不過的事，「要明白世界上沒有人是真正屬於自己的，如果你愛那個人，應該要學會放手給他自由，彼此才都會快樂。重點是也要用心經營關係，慢慢就會越來越懂得什麼是真正的愛。當愛得坦然時，心最不易受傷，愛得起、放得下，自己反而會變得無所畏懼，因為沒什麼好失去的！」她直言，自己兒時就在蠻開放和自由的環境下長大，因此現在教養小孩的教育理念，都放手讓他們自己去摸索，因為她相信保持對學習的熱忱和好奇的心，透過自己實際跟這個世界相處、跟身邊的人交流時，就會自然而然打開自我的感官與視野。

而今又是如何兼顧女兒、老婆、媽媽與藝人演員、歌手，也是作家、畫家、監製和導演等等多重的生命角色？「不用轉換啊！對我來說這些身分都是外界給的標籤，每一個角色都是當下的我；工作時就不會掛念兒子女兒，在家就專心陪孩子，書寫文字或畫畫時就好好創作……其實都是共同的，這就是我的世界，當下一心不亂專注此時此刻，清楚現在該做什麼事就好好做，不帶太多目的性享受當下，等完成結束之後，再展開下一段旅程。」

重新開始的勇氣

「我是個特別幸福的人！」李心潔真誠自訴，「從小到大一直都在做自己喜歡的事，又總能夠得到爸媽、老公、女兒和兒子們等身邊所有人加持我的任性，全力支持我做任何事。」她哈哈大笑說自己真的很幸運，「初入行時，一個人孤身蹦蹦跳跳跑到台灣開始演藝事業，又去了香港發展，一路上很有緣地相遇了張艾嘉（張姐）與唱片公司同事夥伴，以及身邊的朋友和藝人歌手演員，甚至是歌迷，都給我很多的愛，有時就算長時間不常聯絡，但總有很深的情感連結。」

心中對愛始終有很深信念的李心潔坦言，疫情期間給了她滿大的衝擊，當整個世界一起首次面對病毒的恐懼，人的內心不斷產生負面情緒，感受死亡靠我們很近，或人終有一天會離開的領悟，「在如此無常的有生之年，讓我珍視也正視到生命的價值是什麼？」加上多了安靜下來的沉澱片刻，而開始有了很多靈感，「思索自己能如何在幕前幕後的工作內容上，有一份很真的愛、有一份力量是可以讓大家勇敢起來，重新跟自己和他人的心連結，所以我開始寫劇本和長篇故事……並因而有了記錄片和新歌的產生。」

從中找到未來創作方向重點的她更加體認到「人隨著年紀越來越長，外在物質已經顯得沒那麼重要，能夠支撐我們活得很好，一定是內在的精神能量。」李心潔從此也經常和自己說：「我在不同年紀的人生階段，一定要有重新開始的勇氣。」這句話成了她刻在心上戰勝恐懼的座右銘，「保有像新人一樣的初心，踏出舒適圈，重新在熱愛的行業裡有了很多新的學習，這是件多麼美好的事！正因我一直擁有熱愛學習的心，而讓我能一直保持年輕的狀態。」

她繼續分享，「喜歡的事情太多了（笑～）但我依然能用僅有的時間，開心做想做的事，凡事都會有所獲得。何況處於每個不同身分時，都會讓我更認識自己；每個角色也都能看見自我能力，更棒的是可以漸漸帶給人們一些好的影響。」忠於本我很認真、很嚴肅看待每一個身分流轉的她說：「這個當下過好了，就成就了你的當下，那就是圓滿的。」

一晃而過20年，李心潔和我們一同在變，但她好似又沒變，在這繁華紛雜的世界，她似乎還是童年小鎮上單純順著生命自然的節奏，把心自在交給生活的阿潔。

曾說自己是冒險型人格的李心潔笑說，這幾年在追求快樂自由的人生道路上，已經給自己展開了太多挑戰，像是決定轉戰幕後成為導演拍攝紀錄片，以及想都沒想過會再做音樂的她，先是以搖滾女神之姿重拾麥克風站上高雄大港開唱，就令她直呼是很大的冒險！緊接著又再給自己一個大挑戰，將在今年盛夏七月於北流舉辦人生第一場演唱會《盛開。我的名字叫李心潔》。

「重新回到歌壇，再次有這個動力和滿滿的熱情去做音樂，而且還決定舉辦我生命中首場個人演唱會，真的是快樂大於緊張，有一點像是個小孩子迫不及待地想衝上舞台開心的大聲唱歌，可說是完全回到小時候喜歡唱歌的那種自由和純粹。」她說。全然將用音樂令人聆聽她的人生旅程，眼前的李心潔現下以時刻展現的爽朗燦笑透露這場舞台表演從第一秒到最後一刻都會是驚喜，一如她生命每一瞬自由燦爛綻放的耀眼。

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