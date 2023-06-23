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《還魂》黃旼炫放送電眼帥度破表　Moncler最新聯名藤原浩3大亮點揭示

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

黃旼炫身為Moncler全球品牌大使，在今年2月Moncler於倫敦舉辦的《THE ART OF GENIUS天才創藝大秀》上，便已獲邀出席盛大活動，顯示雙方好交情。黃旼炫這回為Moncler Genius天才計畫最新登場的「Moncler x FRGMT系列」廣告擔任主角，大片以《Love is Human》為題，透過機器人LOVOT的視角來呈現眼神中的愛意，讓他憑藉一雙電眼帥度破表，再次引起話題！


Moncler x FRGMT系列3大亮點

Moncler x FRGMT系列靈感何來？

這回的聯名一切源頭要說到1974年的一張明信片，在Moncler的典藏檔案中，有一張由一支白朗峰探險隊寄給Moncler的明信片，用以感謝品牌為隊員提供的高性能服裝，為向至今不曾變過的重視自然精神致敬，全系列以明信片上的形象，以及當時的登山線路圖，成為貫穿整個系列的養分。

Moncler x FRGMT全新標誌誕生

合作過多次的Moncler與藤原浩品牌FRGMT，早已培養出絕佳默契，新的聯名標誌將Moncler的招牌輪廓從中分兩半，將FRGMT字樣包在中心，象徵雙方持久和諧的夥伴關係。另外，大大的MF字母也頻繁出現於系列單品中，簡潔明瞭的代表著雙方品牌。

Moncler x FRGMT系列主打「棒球外套」

在藤原浩標誌性的黑白基調上，本次聯名加入了黃色和綠松石色點亮，推出包括外套、羽絨服、滑板鞋、帽子、漁夫帽、托特包……等豐富單品，其中主打「棒球外套」，為藤原浩改造自80年代的版型，將之「FRGMT化」，挹注現代潮流的輪廓與細節，更加貼合Z世代群體的喜好，且每件棒球夾克於袖子上均帶有獨立序號，別具個人專屬的意義。

更多焦點單品：

全新Moncler x FRGMT系列已登陸盟可睞Moncler指定專賣店和官網Moncler.com。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 黃旼炫, Moncler, FRGMT

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