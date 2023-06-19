天熱浮躁不安？盤點5款「居家香氛」，心情立刻平靜放鬆

記者曾怡嘉／綜合報導

春夏交接，除了穿搭換季，家居香氛也別忘了跟著調整！天氣變換強烈之際，情緒也容易浮動，透過調整居家香氣，能幫助舒緩情緒，帶來更平靜放鬆的好心情。

▲VANA 仲夏之夢擴香，200ml，1,880元。

以椰子與櫻桃做為前調，引出即將綻放的甜美氣息，並調和溫柔果香作為中調，尾韻以蘊含馥郁香氣的鈴蘭和琥珀，帶來迷人淡雅的嗅覺體驗，如同躺在撒落陽光的青青草地上般舒適。

▲CULTI MILANO 經典系列擴香 木蘭玫瑰，500ml，4,000元。

軟綿的香氣以帶有奶霜般氣息的木蘭花以及爽脆的胡蘿蔔籽作為開場，中調以深沉的香根草帶來些許暖意掃除厚重冬日，最後倚靠在清新帶有大地氣息的芳香調以及檀香之中。

▲HETKINEN 幸福哲學天然擴香，500ml，3,980元。

富含著葡萄柚熱情、活力、充滿生命力氣息，輕聞能感受著對於生活的目標，薰衣草與檀香融合令人放鬆的果香木質調。

▲LE LABO 居家系列 室內噴霧 苦橙葉21，100ml，4,300元。

以濃郁、優雅的橙花與甜美的綠葉相調和，乾淨又帶有一絲甘甜的氣息，適合夏天的旅行。

▲去味大師 竹木香茶韻系列室內擴香 玫瑰烏龍，80ml，219元。

以一縷淡雅烏龍茶香揉合玫瑰、金縷梅、柑橘等花果香氣，散發深沉寧靜、清新優雅的香調，帶給身心靈一種雅致、回歸平衡的感受，尤如春日午後，身處綠意盎然的山林茶園中，陽光灑落帶有一股暖意的氣質中性香。