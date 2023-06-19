超準心測！「挑一個顏色」秒測你潛意識中是哪種靈魂？

記者曾怡嘉／台北報導

人的視覺往往會反映自己的內心世界，《小紅書》就有個顏色心理測驗，讓你挑一個顏色就能測出你潛意識中擁有怎樣的靈魂，不少網友實測都喊準！

#憑第一直覺選擇一個最適合你的顏色，看看你的潛意識中是哪種靈魂？

▲（圖／翻攝自小紅書）

....................................（下有解析）

#選擇A淺粉色的你-溫柔敏感的靈魂

你很能設身處地為人著想，也是因為這樣，所以個性較為多愁善感，有時候容易情緒化。你的哭點也較低，很容易被一些小事而感動，談感情時較缺乏安全感，容易患得患失。

#選擇B淡黃色的你-溫暖樂天的靈魂

你是天生的樂天主義，看待事情都很樂觀，即使眼前有困難或是挑戰，你也會一鼓作氣勇往直前，其實你並不是不會受傷，但是與其自怨自哀，卻寧可相信這世界上仍有溫暖，你就像一顆真誠的小太陽，朋友都很喜歡和你相處。

#選擇C淺紫色的你-與眾不同的自由靈魂

你很有自己的想法，不容易被人牽著鼻子走，外冷內熱的你，和朋友之間總保持著一定的距離感，你不喜歡被控制，更不覺得什麼事情非得就該怎麼做，你求新求變，總能找到適合自己的模式，認識你夠深的人才懂，你是一個很特別的朋友。

#選擇D淡藍色的你-理性聰明的靈魂



你的學習能力很強，只要花心思去學，不論是什麼都能很快上手，和同齡朋友比起來，悟性算是很強，或許你現在對外來仍沒有方向，但你不需要心急，無論怎麼選擇都是好的選項，理性的你總會為自己開闢一條康莊大道，感情方面也是走理性路線，不太會感情用事。